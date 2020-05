Dia 6 de maio de 2020, data do primeiro aniversário de Archie Mountbatten-Windsor. A viver em Los Angeles, Meghan e Harry decidiram assinalar o dia com um vídeo partilhado nas redes sociais, mais especificamente no Instagram da organização Save the Children. Ao longo de quase três minutos, Meghan Markle segura o filho no colo, enquanto folheia um livro infantil — “Duck! Rabbit!” –, contando-lhe a história. Embora não apareça, é Harry quem filma.

A iniciativa tem, na verdade, um duplo objetivo. Além de comemorar o primeiro aniversário do filho dos duques de Sussex, tem ainda uma missão solidária de angariar donativos para a Save de Children. “Enquanto o mudo lida com a pandemia do novo coronavírus, a vida de muitas crianças está virada do avesso”, lê-se na descrição que acompanha o vídeo. “Ao doar para a Save with Stories, pode apoiar as famílias mais vulneráveis do Reino Unido e de todo o mundo, através de materiais de ensino primário, vales de supermercado, produtos domésticos essenciais e proteção contra o vírus”, explica a publicação.

Os donativos podem ser feitos através de SMS. Por cada mensagem enviada, o contributo é de cinco libras (cerca de 5,70 euros) para o projeto Save with Stories, que tem contado recentemente com o apoio de outras caras conhecidas, entre elas Jude Law, Helen Mirren, Eddie Redmayne e Lily James.

Com a publicação do vídeo, feita durante esta manhã, dezenas de utilizadores do Instagram apressaram-se a comparar a fisionomia do sorridente Archie com a do príncipe Harry quando era bebé. “É um mini Harry” ou “Parecem gémeos” foram alguns dos comentários deixados através desta rede social.

Longe da nova morada do casal Sussex, do lado de cá do Atlântico, a família real britânica não perdeu a oportunidade de tornar públicas as mensagens de parabéns ao pequeno Archie. “Parabéns ao Archie Mountbatten-Windsor que celebra hoje o seu primeiro aniversário”, pode ler-se no perfil oficial da casa real, que esclarece ainda que este se trata do oitavo bisneto de Isabel II.

Carlos e Camilla partilharam uma imagem a preto e branco do batizado do bebé, em julho do ano passado, e reforçaram os votos. Com uma imagem do mesmo momento, mas a cores, William e Kate também não deixaram que a data passasse em branco. “Desejamos um primeiro aniversário muito feliz”, escreveram os duques de Cambridge.