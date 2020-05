O festival NOS Alive não se vai realizar este ano, revelou Isaltino Morais durante uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal. “Há grandes festivais que não se vão realizar. É mais ou menos sabido que o Alive não se vai realizar este ano”, afirmou o presidente da câmara de Oeiras.

A notícia é dada pela Rádio Renascença, que cita o autarca: “Tem de se continuar a programar e a trabalhar, mas naturalmente que há determinados eventos, que por razões que têm a ver com os cuidados e a prudência que se tem que tomar, no que diz respeito aos ajuntamentos, que com certeza não se podem realizar”, acrescentou.

Ao que o Observador apurou, Álvaro Covões, responsável principal da Everything Is New (empresa organizadora do festival), remete a decisão final sobre a realização do NOS Alive para o Conselho de Ministros que se vai realizar amanhã, quinta-feira.

O Observador tentou contactar a mesma empresa para obter uma reação mas até ao momento ainda não foi possível.