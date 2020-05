Além do fecho das escolas, o surto do novo coronavírus impediu também os alunos do ensino secundário de visitarem ou receberem presencialmente as mostras e feiras que todos os anos são organizadas para esclarecerem dúvidas relativamente ao ensino superior. Foi a pensar nesta questão que a Inspiring Future, uma associação juvenil sem fins lucrativos que trabalha na área da Educação, desenvolveu uma Feira Virtual Interativa para fazer chegar, de forma digital, toda a informação aos estudantes que estão a terminar o secundário.

“Ao longo do presente ano letivo foram mais de 32.000 os jovens, num total de 115 escolas, que participaram nas feiras de informação e apoio organizadas pela Inspiring Future, uma iniciativa que conta já com 6 edições”, refere a associação em comunicado. Com a Covid-19, muitas das sessões agendadas pelas escolas tiveram de ser canceladas. Mas agora há uma Feira Virtual que quer ajudar a resolver o problema de mais de 16 mil estudantes.

A solução tecnológica foi desenvolvida “para garantir que os efeitos nefastos desta pandemia não deixem milhares de jovens sem o habitual apoio numa fase tão importante da sua vida” e decorre desde 20 de abril até 26 de junho. No site desta Feira Virtual, os alunos podem ter acesso às informações que as feiras presenciais costumam fornecer e participar numa das 50 sessões que estão agendadas para as escolas — uma por cada dia útil até ao final do ano, entre as 10h e as 18h.

Para participar, cada aluno deve registar-se no site. Além das sessões agendadas, os futuros universitários podem também consultar brochuras sobre a oferta educativa existentes (e ainda ter a indicação por cores se a sua média chega para entrar naquele curso, baseado nas médias de entrada do ano anterior) e vídeos institucionais e de apresentação dos cursos. Há ainda a oportunidade de tirar dúvidas num live chat com os representantes de 110 instituições de ensino superior.

“Tal como já acontecia, os jovens encontrarão workshops dinâmicos, através de uma metodologia de cursos em e-learning – vídeos gravados, perguntas e exercícios – para que possam compreender como fazer a sua candidatura ao ensino superior, mas também como tomar uma decisão consciente sobre o seu futuro profissional”, refere ainda a Inspiring Future. Há ainda um desafio de 12 missões para serem cumpridas durante a participação dos estudantes na feira “e que podem levar à conquista de prémios como AirPods Apple, Powerbanks, cursos de línguas, entre outros”, refere a Inspiring Future.

O projeto teve apoio da Yorn, da Secretária de Estado da Educação, de empresas como a GMS Store e a Education First e de várias instituições de ensino superior a nível nacional.