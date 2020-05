Até esta quarta-feira, o metro de Nova Iorque tem estado aberto 24 horas por dia, durante toda a semana. Pela primeira vez na história, isso não vai acontecer. Em causa está uma das medidas adotadas para evitar o contágio com o novo coronavírus: todos os dias entre a 1h e as 5h da manhã o metro vai fechar para que seja feita a desinfeção do espaço, devido à Covid-19.

Durante a madrugada desta quarta-feira, o metro esteve parado pela primeira vez durante quatro horas. Veja a fotogaleria.