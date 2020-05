A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde avisou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que o “risco de voltarmos ao confinamento é muito real” se os países não tiverem prudência nos processos de desconfinamento e de retoma das atividades sociais e económicas.

Para Tedros Adhanom, o risco existe “sobretudo se os países não conseguirem gerir com cuidado a transição e senão o fizerem por fases”, disse. Adhanom anunciou que já há mais de 3,5 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo, com as mortes a bater na barreira das 250 mil.

As regras de desconfinamento têm de ser claras:

só se avança se os contágios estiverem controlados;

se o sistema de saúde do país tiver capacidade de resposta para o caso de aumentar o número de doentes à medida que se levantam as restrições;

e se tiverem sido tomadas medidas preventivas nas escolas, nos locais de trabalho, bem como nos transportes públicos.

Outro dos alertas da OMS é que, antes de cada país dar luz verde para o desconfinamento, deve garantir que há uma gestão adequada dos possíveis casos importados, e também deve garantir que a opinião pública está bem informada sobre as medidas tomadas pelo Estado, e sobre o comportamento que se deve adotar.

A chave está no equilíbrio. Segundo Tedros Adhanom, ao mesmo tempo que não se deve descartar que haja novas ondas do surto, também não se deve “ceder ao pânico”. A verdade está algures no meio: “devemos estar preparados, porque agora temos a oportunidade de fortalecer os sistemas de saúde”, disse. Ou seja, há uma janela temporal, entre uma onda e outra, para criar melhores condições de resposta.

“Se houve algo que aprendemos com esta crise foi que devemos investir agora para podermos salvar vidas depois”, disse o líder da OMS, sublinhando que “a história vai-nos julgar pela forma como respondemos à pandemia e que medidas tomámos”.