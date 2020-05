A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

A bolsa nova-iorquina encerrou esta terça-feira em alta com os investidores animados pela subida dos preços do petróleo e confiantes no reinício da atividade económica nos EUA e no mundo.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,56%, para os 23.883,09 pontos.

O tecnológico Nasdaq progrediu 1,13%, para as 8.809,12 unidades, e o alargado S&P500 ganhou 0,90%, para as 2.868,44.

Na praça nova-iorquina, o entusiasmo predominou perante a reabertura progressiva da economia de vários estados norte-americanos e às medidas de desconfinamento em vários países.

A Califórnia, que é a quinta economia mundial, vai começar a reduzir algumas medidas no final da semana.

Se o número de mortes diárias nos EUA caiu para o seu nível mais baixo desde há um mês (1.015), as autoridades admitem uma nova subida, quantificada em três mil mortos por dia, segundo um documento revelado pela imprensa norte-americana.

Entretanto, “o otimismo (dos investidores) eclipsou várias estatísticas em setores-chave que mostram as profundas alterações provocadas pela pandemia”, notaram os analistas da Charles Schwab.

Assim, a atividade nos serviços nos EUA recuou em abril, pela primeira vez desde dezembro de 2009, afetada pelas medidas de confinamento, segundo o índice da associação profissional ISM.

Por outo lado, o défice comercial subiu em março, com uma queda das exportações dos EUA, segundo os dados do Departamento do Comércio.

Já a subida acentuada das cotações do petróleo contribuiu para a melhoria da disposição dos investidores, com o WTI nova-iorquino a ganhar mais de 20% e o Brent londrino 14%.

O mercado petrolífero está a apostar no aumento do consumo, esperando que o transporte mundial beneficie com o início do desconfinamento.