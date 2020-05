Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, foi pai pela primeira vez na segunda-feira com a cantora de pop eletrónico Grimes. O nome do recém-nascido gerou polémica nas redes sociais, depois de o pai ter anunciado que o bebé ia chamar-se X Æ A-12 Musk.

O co-fundador do Paypal, presidente da Tesla Motors e fundador da SpaceX anunciou o nascimento do filho no Twitter, garantindo que “mãe e filho estão bem”.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

A gravidez foi divulgada em janeiro pela cantora, que afirmou que era um “profundo compromisso”. Elon publicou uma fotografia do recém-nascido a pedido de uma seguidora. “Uma foto tua a segurar o bebé quebraria a internet…por favor, partilha uma”, pode ler-se.

O nome “X Æ A-12 Musk” gerou polémica e alguma confusão entre os utilizadores do Twitter. “Como se pronuncia?”, questionaram. “Por favor, mudem o nome”, pediram alguns. A cantora Grimes, na sua conta pessoal do Twitter, explicou que a origem do nome se relaciona com variáveis, inteligência artificial e com o nome da aeronave preferida do casal.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ????

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️???? metal rat) — ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ ???????????? 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020

A notícia do nascimento surgiu horas depois de Elon ter anunciado que ia “libertar-se” de quase todos os bens materiais, tendo já posto à venda duas casas na Califórnia, nos Estados Unidos.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house. — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

O milionário exigiu, em vários tweets sobre esta decisão, que se devolvesse a “liberdade” às pessoas e disse sentir “raiva contra a morte da luz da consciência”.