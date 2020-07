Em atualização

O até agora administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, é o novo presidente interino da EDP, depois da suspensão de funções de António Mexia enquanto presidente executivo da elétrica. O anúncio foi feito esta segunda-feira, em comunicado envido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), entidade que regula o mercado de capitais.

“Nesta data, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho de Administração Eng. Miguel Stilwell de Andrade, para o exercício interino das funções e cargo de presidente do Conselho de Administração Executivo enquanto se verificar o impedimento do Dr. António Mexia, e em acumulação com as actuais funções”, lê-se. A EDP “reafirma que relativamente às matérias em causa não houve qualquer irregularidade que lhe possa ser imputada”.

Além disso, o “Conselho de Administração Executivo mantém todos os poderes e condições necessárias para assegurar o regular funcionamento da sociedade e das suas relações com as subsidiárias, nomeadamente a EDP Renováveis e a EDP Energias do Brasil”.

Miguel Stilwell de Andrade trabalha há 20 anos na EDP e é, desde abril de 2018, administrador financeiro (ou chief financial officer — CFO, em inglês). Sucede interinamente a António Mexia, que foi suspenso dos cargos que exercia no grupo EDP por decisão do juiz Carlos Alexandre. O juiz considerou haver perigo de perturbação de inquérito e perigo de continuidade da atividade criminosa, no âmbito do chamado caso EDP. Também João Manso Neto, presidente executivo da EDP Renováveis, também está suspenso de funções.

Carlos Alexandre ordenou ainda um depósito de caução de dois milhões de euros (um milhão de euros para cada um). Além disso, os gestores ficam obrigados a entregar o passaporte e proibidos de viajarem para o estrangeiro e de entrarem nos edifícios do Grupo EDP. Também não podem contactar com outros arguidos e testemunhas no processo.

O até então CFO da EDP nasceu em agosto de 1976 e formou-se em engenharia mecânica e gestão. Chegou à elétrica em junho 2000, para as áreas de desenvolvimento estratégico e empresarial e de fusões e aquisições, que passou a chefiar entre 2005 e 2009. Desde 2012 que pertence ao conselho de administração do grupo.