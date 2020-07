(em atualização)

O Comando Distrital de Portalegre da PSP deu cumprimento a uma operação de larga escala em Elvas que arrancou às 7h desta segunda-feira e que, entretanto, já terminou. A operação teve em conta um processo desencadeado no início do ano, relacionado com posse ilegal de armas de fogo.

Na sequência de três mandados de busca domiciliários foram detidos “vários indivíduos”, tal como explicou ao Observador o comissário Rui Massaneiro, sem conseguir precisar o número certo de detenções. Foram ainda apreendidas três armas de fogo, vários carregadores, munições e cartuchos.

No rescaldo da ação que decorreu no Bairro de S. Pedro, a PSP está ainda a analisar todo o material apreendido.