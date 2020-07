No catálogo da Lamborghini, a maior adversária da mítica Ferrari, só há preciosidades. Dos superdesportivos com carroçaria fechada (Coupés) ou aberta (Roadsters), como o Huracán com motor V10 ou Aventador com mecânica V12, passando pelo igualmente exuberante Urus, o SUV da marca que bate o pé a muitos superdesportivos da concorrência, há de tudo. Mas vai haver ainda mais, pois a Lamborghini tem uma revelação agendada para quarta-feira, às 18h00, hora central europeia, 17h00 em Portugal.

The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye — Lamborghini (@Lamborghini) July 4, 2020

Aos três modelos acima mencionados há que juntar um outro, talvez o mais agressivo e belo do refinado lote, o Sián, um mild hybrid concebido sobre o chassi do Aventador, que alia o 6.5 V12, aqui com 785 cv, a um motor eléctrico com 34 cv, alimentado não por uma bateria a 48V, mas sim por um supercondensador, que a marca promete ser três vezes mais leve e com o triplo da capacidade. No total, o Sián dispõe de 819 cv, supera 350 km/h e os 100 km/h em 2,8 segundos. Exactamente as mesmas prestações do Aventador SVJ, a versão mais potente, mas com emissões de 300g de CO 2 /km, em vez de 486g. Tão interessante que esgotou logo, apesar de ter um preço a partir de 3,3 milhões de euros…

De acordo com os teasers da Lamborghini, a preparar o apetite para o evento de 8 de Julho, tudo indica que a surpresa poderá ser uma versão roadster do Sián, que permitiria à Lamborghini satisfazer mais alguns clientes, uma vez que apenas 63 puderam ter acesso à versão coupé do Sián e havia interessados para muito mais.

Ainda que menos provável, até pela ausência de semelhanças entre o teaser e o protótipo camuflado, há quem pense que a surpresa reservada para amanhã é o Squadra Corsa SCV12 5 fotos

Mas há outra corrente de especialistas a tentar adivinhar os segredos do construtor transalpino, antecipando que a novidade reservada para amanhã é, na realidade, o Lamborghini Squadra Corsa SCV12, uma versão muito extremista do Aventador, para utilizar apenas em pista, com 830 cv e prestações de apaixonar os amantes desta classe de veículos. Todas estas dúvidas vão ser esclarecidas dentro de poucas horas.