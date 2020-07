Contactos de Bolsonaro têm efeito dominó e obrigam a testar dezenas de pessoas

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A atarefada agenda do Presidente do Brasil, que foi diagnosticado com o novo coronavírus na terça-feira, obriga agora a que dezenas de pessoas com quem teve contacto direto sejam testadas e vigiadas. Nos últimos 14 dias, pelo menos 66 políticos, empresários e outras personalidades estiveram próximas de Jair Bolsonaro, segundo apurou o jornal Folha de S. Paulo, através da agenda oficial do Presidente. Pelo menos dez ministros já foram testados e os presidentes das maiores empresas do país estão já em quarentena. Mas o rasto não fica por aqui: entre reuniões e cerimónias, Bolsonaro terá estado em contacto com centenas de pessoas. A imprensa brasileira tem tentado rastrear os potenciais infetados.

Segundo a G1, pelo menos dez ministros que têm contacto regular com o Presidente brasileiro já fizeram o teste. Paulo Guedes (Economia), Fábio Faria (Comunicações), Walter Braga Netto (Casa Civil), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Ernesto Araújo (Relações Exteriores do Brasil), segundo informaram as assessorias dos governantes.

Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), o ministro interino António Vogel e Fernando Azevedo (Defesa), que teve contacto com um outro infetado, foram submetidos a testes na terça-feira, não sendo conhecidos ainda os resultados. A imprensa brasileira avançou também que Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, também já foi testada, estando a aguardar o resultado.

O presidente da Caixa Económica Federal, Pedro Guimarães, e o secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, fizeram também testes à Covid-19, que deram negativo.

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, que esteve em contacto com Bolsonaro no dia 4 de julho, foi também testado, tendo o resultado sido também negativo.

“O embaixador e a sra. Chapman testaram negativo e permanecerão em casa em quarentena. A embaixada dos EUA está a avaliar toda a equipa que pode ter sido exposta à Covid-19. A embaixada e os consulados continuam a seguir os protocolos do CDC [Centro de Controlo de Doenças norte-americano]”, indicou a embaixada dos Estados Unidos numa publicação no Twitter.

Depois de receberem a notícia, um grupo de presidentes das maiores empresas do país, como a Embraer, Localiza, BRF e Caoa, que estiveram em contacto com Bolsonaro, optaram por ficar em quarentena. Em declarações ao Folha de S. Paulo, a maioria garante estar a seguir as medidas de distanciamento social como forma de prevenção, estando a trabalhar a partir de casa, sendo que alguns foram já testados e aguardam os resultados.

Bolsonaro afirmou que decidiu realizar um novo teste à Covid-19 depois de sentir leves sintomas no domingo, tendo admitido na segunda-feira que estava com febre e dores no corpo. Na última transmissão em direto que fez no Facebook (2 de julho), no entanto, Bolsonaro tossiu em vários momentos, estando ao lado de seis pessoas, todas sem máscara.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o período de contágio (período entre a exposição ao vírus e o aparecimento de sintomas) é de 14 dias e uma pessoa infetada pode transmitir o vírus até seis dias antes de apresentar os primeiros sintomas, o que significa que Bolsonaro poderá ter contagiado centenas de pessoas mesmo antes de sentir leves sintomas. Tirou fotografias, deu apertos de mão e conversou sem preocupações: isto tudo sem utilizar máscara, segundo a análise feita pela imprensa brasileira (Folha de S. Paulo e Globo):

Terça-feira (23 de junho)

Jair Bolsonaro esteve presente na cerimónia de inauguração do Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P), em Brasília. Utilizou máscara, mas não cumpriu o distanciamento, tendo dado ainda vários apertos de mão e estado no meio de aglomerações de pessoas.

Quarta-feira (24 de junho)

Logo durante o café da manhã, já Bolsonaro estava em contacto com pelo menos 13 parlamentares. Ninguém usou máscara nem manteve a distância de segurança.

Quinta-feira (25 de junho)

O Presidente brasileiro começou o dia oficial com uma cerimónia do Programa VIGIA, de segurança de fronteiras, onde mais uma vez, apesar de utilizar máscara, não manteve a distância de segurança e distribuiu vários apertos de mão.

Já à noite, fez a transmissão semanal em direto no Facebook, ao lado do ministro da Economia e da tradutora. Nenhum dos três usava máscara.