Alex Pullin, duas vezes campeão do mundo de snowboard, morreu esta quarta-feira enquanto praticava caça submarina na Austrália. Segundo a BBC, o atleta de 32 anos ter-se-á afogado e ainda foi socorrido por paramédicos no local, uma praia na Gold Coast do Estado australiano de Queensland, mas acabou por não sobreviver.

The Snow Australia community is shocked and saddened by the sudden passing of triple Olympian, Alex Pullin, who today lost his life while spear fishing on the Gold Coast. Our deepest condolences are with Alex’s family, team mates and support staff. https://t.co/YjzcIqciCa pic.twitter.com/q2KNSZLUjI

— Snow Australia (@SnowAust) July 8, 2020