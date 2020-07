Todos os dias incluímos cereais nas nossas refeições, seja o pão ou os cereais de pequeno-almoço na primeira refeição do dia ou o arroz ou massas ao jantar. Mas nem só de trigo e arroz se faz o grupo dos cereais, que integram a nossa alimentação há milhares de anos, desde a Idade da Pedra. Estes pequenos grãos — inteiros, em farinha ou em flocos — podem trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde, sobretudo quando consumidos na sua versão integral. A ingestão regular das versões integrais, ou seja, do grão completo, está, por exemplo, associada a um menor risco de diabetes, problemas cardíacos e de cancro, mas não só. Conheça aqui três — dos muitos — cereais que o vão ajudar a ter uma alimentação mais variada e saudável.

1. Cevada

É um dos grãos que há mais anos é cultivado no mundo e é produzido da Noruega ao Chile. O grão de cevada apresenta um dos valores mais elevados de fibra no grupo dos cereais integrais, sendo que contém também uma considerável quantidade de betaglucano (uma fibra solúvel), que pode ajudar a controlar os nossos níveis de açúcar no sangue e a reduzir o risco de virmos a desenvolver doença cardíaca. Também já demonstrou ser uma aliada a baixar os valores de pressão arterial e de colesterol total, boas notícias para o nosso coração. É ainda fonte de alguns minerais, como fósforo, cálcio, cobre, magnésio e zinco, mas os seus benefícios não se ficam por aqui:

Ajuda a prevenir a obstipação e mantém o nosso sistema digestivo bem regulado, devido ao seu teor em fibra;

Contribui para uma boa gestão do peso e promove a sensação de saciedade (um efeito que podemos agradecer à fibra);

Contribui para a regulação dos níveis sanguíneos de açúcar e colesterol.

Como consumir: Seja em flocos, grão ou farinha, a cevada é um cereal super versátil e pode ser usado para preparar pão, estufados, sopas e até bebidas, como Pensal 100% Cevada ou Bolero. Para cozinhar a cevada integral, junte uma medida de cevada para três de água. Mas atenção: por conter glúten, não pode ser consumida por pessoas com doença celíaca ou sensibilidade a esta proteína.

2. Aveia

Ao longo dos anos, conquistou o título de alimento saudável, e, por isso, é cada vez mais procurada. Consumido regularmente, este cereal tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, entre os quais:

Promove a saúde cardiovascular;

Contribui para níveis mais baixos de colesterol, graças à riqueza em betaglucano ;

Pode contribuir para um menor risco de cancro colorretal (um efeito que se deve ao elevado teor de fibra deste alimento);

Valores mais saudáveis de pressão arterial — um artigo publicado no American Journal of Clinical Nutrition concluiu que uma dieta rica em cereais integrais é tão eficaz quanto a toma de medicação para a hipertensão;

American Journal of Clinical Nutrition Maior sensação de saciedade;

Bom funcionamento intestinal, prevenindo a obstipação.

Como consumir: A aveia ganhou um lugar especial na nossa dieta, por exemplo, sob a forma das famosas (e versáteis) papas de aveia ao pequeno-almoço, em panquecas e bolos saudáveis ou até como bebida — já experimentou uma caneca de Pensal Aveia e Cevada?

No seu estado puro, a aveia não contém glúten, embora possa conter vestígios de cereais com glúten. Por isso, em Portugal, não é considerada segura para doentes celíacos.

3. Centeio

Está no top 5 dos cereais mais consumidos por todo o mundo e teve a sua origem na Rússia. O centeio é um cereal que carrega a fama de ser um alimento dos pobres, por conseguir crescer praticamente em qualquer sítio, seja o clima frio ou quente. Mas a verdade é que o seu consumo pode beneficiar — e muito — a nossa saúde:

É rico em magnésio e cálcio, minerais que contribuem para ossos e dentes saudáveis;

Pelo seu teor em antioxidantes, pode ajudar na prevenção de alguns tipos de cancro (por exemplo, da próstata, mama e do cólon);

Ajuda ao bom funcionamento intestinal pelo seu elevado teor de fibra.

Como consumir: Em França, Alemanha e norte da Hungria, o centeio é o principal cereal utilizado na confeção do pão. Contudo, pode ter muitas outras utilizações na nossa cozinha, seja para preparar bolos, papas e até…bebidas. Isso mesmo. Já experimentou Brasa, da Nestlé?

É importante ter em consideração que, embora contenha menos glúten que o trigo, este não deixa de estar presente.

Nem só de cereais se faz uma bebida de cereais

Nas bebidas de cereais, que tão frequentemente completam a nossa mesa de pequeno-almoço, não entra apenas a cevada, o centeio e a aveia. Também fazem parte da lista de ingredientes a chicória e em alguns casos o café, também eles com os devidos benefícios para a nossa saúde e bem-estar:

– Chicória



É a raiz de uma flor azul, pertencente à família do dente-de-leão, e utilizada em muitas bebidas de cereais — como Tofina. O sabor e aroma da chicória são semelhantes ao do café e a fibra presente nesta raiz pode ter inúmeras vantagens para a nossa saúde, tais como:

Promoção do crescimento de bactérias boas no nosso intestino, graças à inulina, uma fibra prebiótica (o alimento para essas bactérias);

Favorece um trânsito intestinal equilibrado;

Pode ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue sob controlo;

Pode ser um aliado na perda de peso, por reduzir o nosso apetite e levar a uma menor ingestão de calorias.

– Café

Também está presente em muitas bebidas de cereais e, além de nos dar um boost de energia, pode ser benéfico para a nossa saúde geral. Surgem cada vez mais evidências científicas de que esta bebida pode ter benefícios para a saúde e contribuir para um melhor desempenho em termos de memória, humor, estado de alerta, níveis de energia, tempo de reação e função mental de um modo geral. Mokambo e Mokambo Intenso são bebidas de cereais com café.