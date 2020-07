Naya Rivera, de 33 anos, foi dada como desaparecida esta quarta-feira ao final da tarde, depois de o barco que tinha alugado horas antes ter sido encontrado à deriva, no lago Piru, no condado de Ventura, na Califórnia.

O filho da atriz, que se celebrizou pelo papel de Santana, na série Glee, estava sozinho dentro do barco, a dormir, quando foi encontrado pelos tripulantes de uma outra embarcação, que alertaram as autoridades. Josey, de apenas 4 anos, tinha um colete salva-vidas vestido e terá explicado que a mãe não voltou ao barco depois de saltar para a água, para nadar, diz a CNN.

De acordo com testemunhas no local, Naya Rivera alugou o barco, no lago Piru, apenas na companhia do filho, fruto de uma relação entretanto terminada com o também ator Ryan Dorsey. Uma publicação partilhada no Instagram nesse mesmo dia, uma fotografia de mãe e filho, com a legenda “apenas nós os dois”, consubstancia a teoria.

Assim que o alerta foi dado, cerca de três horas depois de a embarcação ter deixado o cais, iniciaram-se as buscas, por terra e pelo ar, entretanto suspensas ao cair da noite. Esta quinta-feira, “ao raiar da manhã”, disse Eric Buschow, xerife do condado de Ventura, em conferência de imprensa, as operações serão retomadas. As autoridades acreditam que a atriz terá sido vítima de afogamento.

Depois de, em julho de 2013, Cory Monteith, o protagonista da série, ter sido encontrado morto num quarto de hotel em Vancouver, vítima de overdose, os fãs e a imprensa desenvolveram uma série de teorias em torno daquilo que consideram ser a “maldição de Glee“. Em novembro de 2017, Naya Rivera, que entre 2009 e 2015 protagonizou o papel de Santana Lopez na série, já tinha sido incluído nas listas sobre o assunto (que incluem morte, suicídio e acusações de pornografia infantil) — a atriz, então com 30 anos, ainda casada com Dorsey, na altura com 34, foi acusada de violência doméstica contra o marido e detida. As acusações acabaram por ser retiradas em 2018, a pedido de Ryan Dorsey.