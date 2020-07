A Comissão Europeia lançou uma campanha, cujo investimento ronda os 7,5 milhões de euros, para incentivar os jovens portugueses, espanhóis e franceses a comer carne de porco, foi esta quinta-feira anunciado.

“‘Let’s talk about pork from Europe’ é a assinatura da campanha de comunicação que a Comissão Europeia acaba de lançar com o propósito de desmistificar alguns dos mitos mais frequentes sobre a carne de porco”, indicaram, em comunicado, os responsáveis pela iniciativa.

A campanha, com duração prevista de três anos, arranca em Portugal, Espanha e França, países escolhidos pela importância que a carne de porco assume na economia local e na dieta mediterrânea.

A campanha, sobretudo, destinada aos jovens até aos 30 anos, com um investimento previsto que ronda os 7,5 milhões de euros, é gerida pelas entidades setoriais de cada país – Aligrupo – Agrupamento de Produtores de Suínos, Agrupalto – Agrupamento de Produtores Agropecuários (Portugal), Interporc – Interprofessional del Porcino de Capa Blanca (Espanha) e Inaporc – Interprofession Nationale Porcine (França).

Para o mercado português, o investimento está estimado em 1,4 milhões de euros. “A carne de porco é uma das mais consumidas em todo o mundo, mas tem sido alvo de mensagens erradas e, por vezes, difamatórias, que associam negativamente a produção de porcos a temas sensíveis ligados ao ambiente, segurança alimentar e bem-estar animal. Esta desinformação, tem levado o público, e especialmente os mais jovens, a substituírem o consumo de carne de porco por outros bens alimentares”, lê-se no documento.

Citado no mesmo comunicado, o presidente do Aligrupo, Vitor Menino, afirmou que, durante os próximos três anos, haverá a oportunidade de “desmistificar e esclarecer dúvidas sobre a relação da suinicultura com o meio ambiente, e também com a segurança alimentar, bem-estar animal, investigação, diversidade, benefícios nutricionais e alimentação animal”.

Em Portugal, cada habitante come cerca de 44 quilogramas (kg) de carne de porco por ano.

O setor da suinicultura contribui para o produto interno bruto (PIB) com um volume de negócios agregado superior a mil milhões de euros e emprega mais de 50 mil trabalhadores.

A campanha ‘Let’s talk about pork from Europe vai decorrer em vários suportes como televisão, outdoor e nas redes sociais.