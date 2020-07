“Convidado de Honra”

Um filme entorpecente, inconsistente e emocionalmente mortiço de Atom Egoyan, com David Thewlis no papel de um viúvo e inspetor sanitário de restaurantes, cuja filha, uma professora de música (Laysla De Oliveira) esteve presa por um crime de sexo com um aluno menor que na verdade não cometeu, mas quis ir para a cadeia para se punir pelo suicídio de um antigo namorado, e também para castigar o pai de algo que ela julga que ele fez à mãe quando esta estava a morrer de cancro. Na história de “Convidado de Honra” surgem de novo alguns dos temas do cinema do autor de “Exótica” e “O Futuro Radioso”, mas parece que Egoyan já não consegue mais do que fazer auto-“pastiches”. A fita é contada em “flashbacks” dentro de “flashbacks” e até a interpretação de Thewlis parece afetada pelo tom sonâmbulo geral.

“Dia de Festa”/”Ruby”/”Cães que Ladram aos Pássaros”

Este programa junta três curtas-metragens de outras tantas realizadoras portuguesas, que se estreiam depois de terem feito o circuito dos festivais internacionais. “Dia de Festa”, filme de estreia de Sofia Bost, segue avó, mãe e neta pequena no dia de anos desta e é a única do trio que apresenta uma história, personagens, interação dramática, conflito. “Ruby”, de Mariana Gaivão, e “Cães que Ladram aos Pássaros”, de Leonor Teles, são duas coisas vagas, erráticas e inconsequentes, aquela sobre uma adolescente de aspeto “alternativo” num cenário rural, esta centrada numa família do Porto que procura um novo apartamento por ter tido de deixar a sua casa devido à especulação imobiliária. Ambas podiam conter o embrião de um documentário ou de uma ficção documental, mas tal como se apresentam, passam sem deixar a menor impressão.

“Wasp Network — Rede de Espiões”

Apoiando-se no livro “Os Últimos Soldados da Guerra Fria”, da autoria do jornalista e escritor brasileiro Fernando Morais, o francês Olivier Assayas conta a história real de um grupo de agentes secretos cubanos que se estabeleceram nos EUA, em Miami, nos anos 90, simulando serem dissidentes do regime de Fidel Castro, para vigiar, sabotar e anular as organizações anticastristas formadas por exilados do regime comunista, formando uma rede de espionagem e de subversão batizada Vespa Vermelha. Édgar Ramiréz, Wagner Moura, Gael García Bernal e Penélope Cruz são os principais intérpretes. “Wasp Network — Rede de Espiões” foi escolhido pelo Observador como filme da semana e pode ler a crítica aqui.