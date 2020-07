Várias pessoas ficaram feridas em novos confrontos em Belgrado na madrugada desta quinta-feira. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes que lançavam pedras e ateavam fogo ao parlamento sérvio, avança a agência AP. Os protestos na capital sérvia, que começaram na terça-feira à noite, continuaram, mesmo depois de o Presidente ter recuado no recolher obrigatório no país. A medida fazia parte de um pacote de restrições mais apertadas para controlar o novo surto de coronavírus no país.

Demonstrators stormed the Serbian parliament building in Belgrade after President Aleksandar Vucic announced stricter measures, including the lockdown of the capital, over the weekend to halt the spread of the coronavirus https://t.co/dFlIVgyOkG pic.twitter.com/3E24L77ftv

— Reuters (@Reuters) July 8, 2020