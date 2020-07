A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL) informou esta quinta-feira que os voos comerciais, regulares ou charters, de e para Díli vão continuar suspensos por tempo indefinido, impedindo assim voos que estavam a ser preparados. A decisão foi dada a conhecer esta quinta-feira a todas as empresas com operações aéreas em Timor-Leste num documento assinado pelo presidente interino da AACTL, Eusébio Freitas.

“Apesar do estado de emergência [devido à Covid-19] ter terminado (…) as operações comerciais continuam suspensas temporariamente e até decisão em contrário a comunicar pela AACTL”, refere o documento, a que a Lusa teve acesso. O documento nota que a suspensão abrange as rotas entre Díli e a cidade australiana de Darwin, as cidades indonésias de Kupang e Denpasar e com Singapura. “Voos de emergência ou outros voos essenciais estão isentos desta restrição”, referiu.

Apesar do fim do estado de emergência a 26 de junho, muitas das restrições no que toca a fronteiras mantêm-se inalteradas, estando ainda a ser preparado um diploma conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, Interior e Saúde, com as novas regras.

Até que as regras sejam claras, as únicas duas ligações aéreas com o país são um voo humanitário regular entre Kuala Lumpur e Díli, organizado pelo Programa Alimentar Mundial e que além de carga tem transportado funcionários humanitários, e voos entre Darwin e Díli, da AirNorth, no âmbito de um contrato do Governo com a empresa que termina este mês.

O facto da suspensão de outros voos se manter, por tempo indefinido, levou já a AirTimor a anunciar o cancelamento de um voo charter projetado entre Kuala Lumpur e Díli, para 1 de agosto. Esse voo estava a suscitar bastante interesse tanto entre cidadãos em Díli que necessitam de viajar para fora do país como entre cidadãos de vários países que querem regressar ao país, incluindo nos dois casos muitos portugueses.

Não foi possível à Lusa obter um comentário do Governo sobre a suspensão. A suspensão dos voos comerciais está em vigor desde 3 de abril.