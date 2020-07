em atualização

A Polícia de Segurança Pública fez quinze detenções e apreendeu diversos estupefacientes, armas de fogos e quantias de dinheiro numa grande operação contra o tráfico de estupefacientes na área do grande Porto, informa a PSP em comunicado.

O “dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da divisão de Investigação Criminal, com a colaboração das demais valências policiais”, está a realizar 60 buscas domiciliárias, “numa operação policial de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes” e decorre até ao momento.