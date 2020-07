A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

A Feira do Livro de Madrid deste ano realiza-se entre 2 e 18 de outubro, no Parque do Retiro, decidiu a comissão organizadora da iniciativa, que integra livreiros, editores e distribuidores, foi esta quinta-feira anunciado.

A edição deste ano da Feira do Livro de Madrid deveria ter acontecido no início de junho, mas foi adiada para outubro devido à pandemia da Covid-19. A comissão organizadora decidiu manter a iniciativa por considerar “inevitável regressar a uma normalidade em todo o setor”, segundo um comunicado esta quinta-feira divulgado, citado pela agência de notícias EFE.

“Pôr em marcha a indústria do livro é agora mais importante do que nunca, mas sempre com a maior segurança e responsabilidade”, defende a comissão organizadora.

Assim, na feira haverá “estritos” controlos de segurança, seguindo os protocolos estabelecidos para garantir a saúde de montadores, revendedores, expositores e visitantes.

No caso de um hipotético cancelamento da Feira do Livro pelas autoridades de saúde, por razões de força maior, o dinheiro pago pelos expositores ser-lhes-á devolvido pela organização.

O departamento de Cultura e Turismo da Comunidade de Madrid irá contribuir com 300 mil euros, uma quantia sem a qual a Feira do Livro de Madrid “não poderia realizar-se em 2020”, salienta a comissão organizadora.

A Feira do Livro contará também com um financiamento de 66 mil euros da Câmara Municipal de Madrid, através da vereação de Cultura, Turismo e Desporto, que promoveu a declaração da Feira do Retiro como Bem de Interesse Cultural.

Entretanto, o Ministério da Cultura e Desporto de Espanha confirmou também à comissão organizadora que irá manter a sua contribuição de 15 mil euros à feira “em qualquer circunstância”.