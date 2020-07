O lar de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, encerrado na quarta-feira, funcionava “ilegalmente e sobrelotado” e já havia sido alvo de fiscalizações que determinaram o seu fecho, decisão que não cumpriu, adiantou esta quinta-feira à Lusa fonte da Segurança Social.

“Este estabelecimento tinha já sido alvo de ações de fiscalização em que se determinou o seu encerramento administrativo, deliberação que a entidade não cumpriu”, referiu a Segurança Social em resposta escrita, após ser questionada pela Lusa.

Dado estar em causa um crime de desobediência, a Segurança Social participou o caso ao Ministério Público (MP), estando em curso um processo de inquérito, salientou.

Na quarta-feira à noite, a Segurança Social encerrou o estabelecimento Associação Larsenior CART, em São Mamede de Infesta, distrito do Porto, numa ação que contou com a colaboração da Unidade de Saúde Pública local.

Este equipamento funcionava ilegalmente e tinha a seu cargo 20 utentes, adiantou.

A Segurança Social explicou que, atendendo às condições de instalação e funcionamento desta resposta, com destaque para a sua sobrelotação que é de “particular gravidade” na atual situação da pandemia da Covid-19, foi determinado o seu “encerramento urgente”.

Dos 20 utentes, dois foram levados por familiares e os restantes encaminhados para o Complexo de Neurointervenção da Cruz Vermelha Portuguesa, em Vila Nova de Gaia, esclareceu.

Esta ação foi efetuada no âmbito da Covid-19, ao abrigo do protocolo de atuação nos lares ilegais, após solicitação da Autoridade de Saúde, frisou.

“Este protocolo visa, entre vários outros mecanismos, a identificação dos lares, a realização de visitas aos locais, a verificação da sua existência e funcionamento, a verificação do estado de saúde das pessoas idosas e equipa de profissionais relativamente à doença Covid-19, a verificação da existência de condições sanitárias para permanência das pessoas idosas no local, bem como a verificação da existência e definição ou reforço do plano de contingência”, explicou a Segurança Social.

