O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sublinhou esta quinta-feira, depois de uma reunião, em Berlim, com a homóloga alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, que os dois países têm “uma grande sintonia de perspetivas” e estão “muito alinhados”.

Em declarações à agência Lusa, o ministro da Defesa revelou que “não há nenhuma divergência” entre Portugal e a Alemanha, o que permitiu elevar a conversa para um “nível mais estratégico”, pensando no “médio e longo termo, e não apenas nas questões do imediato”.

Para o governante português com a pasta da defesa, a pandemia de Covid-19 proporcionou “novas pistas de trabalho” com várias “lições a aprender”.

João Gomes Cravinho reconhece que desta vez, com a pandemia em curso, não foi possível porque “fomos todos apanhados em simultâneo e todos de forma inopinada”.

Num comunicado conjunto, elaborado pelos dois países, pode ler-se que Gomes Cravinho e Kramp-Karrenbauer sublinharam a “necessidade de continuar num caminho comum para fortalecer a capacidade da União Europeia de agir” no campo da defesa.

Os dois ministros estão comprometidos a fornecer resultados visíveis nos projetos da Cooperação Estruturada Permanente (PESCO), finalizar o Mecanismo Europeu de Paz e concluir o trabalho no Fundo Europeu de Defesa, a fim de criar uma base industrial de defesa mais robusta na Europa”, pode ler-se no documento, que aponta estes como alguns dos temas tratados na reunião.

Na primeira visita oficial ao estrangeiro depois do início da pandemia de covid-19, João Gomes Cravinho garante que se sentiu “bastante seguro”, tanto na viagem de avião, como na estadia num hotel ou na reunião no ministério da Defesa.

Foi a primeira vez que entrei num avião. Até lembrei a ministra da Defesa alemã que a última viagem que tinha feito tinha sido para uma reunião informal com ministros da Defesa em Zagreb, na Croácia, no início de março. Ela foi a última colega com quem me reuni presencialmente e a primeira, desde que é possível viajar”, partilhou.