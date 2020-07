O presidente da Câmara Municipal de Seul, Park Won-soon, foi encontrado morto algumas horas depois de ter sido dado como desaparecido pela filha, confirmou a polícia sul-coreana.

Park Won-soon desapareceu durante a tarde desta quinta-feira. O autarca ligou para a Câmara Municipal avisando que não ia trabalhar porque estava doente. A sua filha contou às autoridades que Won-soon saiu de casa deixando uma mensagem críptica e que, estranhando a sua demora, ligou à polícia cinco horas depois, conta o The New York Times.

A busca pelo autarca terá envolvido uma megaoperação, que contou com a participação de 580 agentes da autoridade, paramédicos e bombeiros. Um dos locais de busca foi o parque Waryong, onde Won-soon foi apanhado pelas câmaras de vigilância pelas 10h53 (hora local). O último sinal do seu telemóvel foi captado perto do bairro de Seongbuk-gu, nas redondezas da sua residência oficial, em Jongno-g, refere a CNN.

O seu corpo foi descoberto numa encosta na zona norte de Seul sete horas depois do seu desaparecimento.

O desaparecimento e morte de Won-soon acontece um dia depois de uma secretária do seu gabinete o ter acusado de a assediar sexualmente desde 2017, segundo noticiaram duas estações de televisão sul-coreanas, citando fontes policiais, refere o The New York Times.

Presidente da Câmara da capital da Coreia do Sul desde 2011, Park Won-soon, de 64 anos, era visto como um candidato provável às eleições presidenciais de 2022. O autarca era considerado a figura política mais poderosa do país a seguir ao ao Presidente Moon Jae-in.