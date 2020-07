Pé ante pé, finalmente cá fora. Perto da natureza e longe das multidões. Depois da quarentena, a revista Observador Lifestyle voltou a sair, para as bancas e para a rua, num número especial de “viagens na nossa terra”.

Nestas 148 páginas vamos lá para fora cá dentro, à procura de um lugar ao sol onde seja possível desconfinar em segurança. De Castro Marim a Bragança, mostramos um Algarve que tenta permanecer calmo e autêntico, mas também as histórias de quem está longe da praia e acredita no turismo no interior.

Entre os conteúdos da revista contam-se novos alojamentos, hotéis que são casas, férias de autocaravana – um testdrive na primeira pessoa –, casas modulares, um churrasco sem carne nem peixe e a habitual dose de criatividade nacional (em mobiliário, azulejos e muito mais).

Para esta edição fotografámos duas capas na Casa Modesta, em Olhão. Uma delas (das escadas) está à venda em exclusivo na loja online da 510 (a empresa que edita a revista) e é limitada a 300 exemplares, enquanto a outra (da rede) está disponível nas bancas a nível nacional.

Com direção editorial de Ana Dias Ferreira e direção de arte de Luís Alexandra, da Silvadesigners, a revista Observador Lifestyle tem 148 páginas e um preço de capa de 4,90€. Existe ainda uma versão digital por 3,90€.