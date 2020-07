Um canto direto que pôs o Rio Ave a desaguar na Europa (a crónica do Rio Ave-Portimonense)

Era o encontro entre duas das equipas que melhor futebol têm apresentado nesta retoma — ainda que nem sempre isso tenha trazido resultados. O Rio Ave de Carlos Carvalhal, com uma qualidade acima da média, enfrentava o Portimonense de Paulo Sérgio, que através de um reinício surpreendente tem conseguido sonhar com a manutenção na Primeira Liga. E se os algarvios têm ainda o objetivo de não descer, os vilacondenses têm o objetivo de chegar às competições europeias. O que significava que o jogo desta quinta-feira estava longe de ser para cumprir calendário. E Carvalhal sabia perfeitamente disso.

“Vai ser um adversário incómodo, que depois da retoma da Liga mudou comportamentos e resultados. O Paulo Sérgio tem feito um bom trabalho, com uma matriz que identifica uma forma de jogar que não é conservadora. Estamos à espera de um jogo dividido, com um adversário que vai querer ganhar, tal como nós”, explicou o treinador, que na semana passada garantiu que vários jogadores do Rio Ave têm sido abordados pelos “grandes” do futebol português, assim como por clubes de Inglaterra e Espanha.

E os elogios de Carlos Carvalhal a Paulo Sérgio não eram infundados. As três vitórias em seis jogos, acompanhadas por uma única derrota nesse mesmo espaço de tempo, garantiram ao treinador dos algarvios o prémio de Treinador do Mês de junho, na confirmação daquela que tem sido uma boa retoma do Portimonense. Esta quinta-feira, se o Rio Ave precisava de ganhar para ultrapassar provisoriamente o Famalicão e chegar ao quinto lugar, o Portimonense precisava dos três pontos para igualar o V. Setúbal, que esta jornada já perdeu com o Desp. Aves, e dar mais um passo rumo à quase milagrosa permanência.

Ambas vindas de uma derrota — os vilacondenses com o Gil Vicente, os algarvios com o V. Guimarães –, as duas equipas apresentaram-se com poucas alterações aos onzes, com destaque para os regressos de Diogo Figueiras e Filipe Augusto no Rio Ave e Dener e Anzai no Portimonense. A equipa de Paulo Sérgio adiantou-se no marcador logo nos instantes iniciais, através de um golo de cabeça de Ricardo Vaz Tê na sequência de um pontapé de canto (6′). O treinador dos algarvios sofreu, porém, um revés antes ainda de estarem cumpridos os primeiros 20 minutos, quando teve de substituir Dener, que estava com problemas físicos, por Rômulo.