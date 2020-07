A Amazon pediu que seus funcionários que apagassem a aplicação TikTok dos seus telemóveis devido as “riscos de segurança”, avança o jornal The New York Times.

O pedido foi feito num email enviado esta sexta-feira aos funcionários da empresa tecnológica norte-americana Nesse email ao qual o The New York Times teve acesso, a Amazon pede que eliminem o TikTok de qualquer dispositivo móvel pelo qual acedem através do email da empresa ainda hoje, sob pena de não poderem aceder a esse mesmo email nos dispositivos móveis.

“Devido a riscos de segurança, a aplicação TikTok não é mais permitida nos dispositivos móveis que acedam com o email da Amazon. Se tem o TikTok no seu dispositivo, remova-o até 10 de julho para manter o acesso móvel ao email da Amazon. No momento, é permitido o uso do TikTok no navegador do computador da Amazon”, lê-se no email citado pela Reuters.