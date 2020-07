A Câmara Municipal de Oeiras criou um prémio de poesia, destinado a residentes nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), com valores pecuniários de 20.000 euros para consagração e 5.000 euros para revelação.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela autarquia, que adianta que este é o prémio com maior valor pecuniário para a Poesia em Língua Portuguesa.

Lembrando o papel que tem assumido ao longo dos anos como “promotor e de patrono da poesia”, através de iniciativas como a criação do Parque dos Poetas e do Templo da Poesia, a Câmara de Oeiras justifica assim o ter “elegido este género literário como um dos eixos principais no quadro da candidatura de Oeiras a Capital Europeia da Cultura 2027 (CEC27)”.

O Prémio Consagração destina-se a autores de língua portuguesa com obras literárias que tenham sido publicadas em Portugal ou nos restantes países da CPLP no último ano, ou que estejam em vias de publicação por parte de uma editora “com reconhecida representatividade no panorama nacional do país de origem do autor”, explica o município em comunicado.

Quanto ao Prémio Revelação, traduz-se na edição da obra premiada com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, e destina-se a autores de língua portuguesa, residentes em Portugal ou qualquer um dos países da CPLP, com obras literárias que sejam inéditas e cuja qualidade literária será avaliada pelo júri do concurso.

O júri do Prémio de Consagração é constituído por Jorge Barreto Xavier (em representação da Câmara Municipal de Oeiras), Ana Patrícia Infante (em representação do patrono do prémio), e pelos escritores Mia Couto, António Carlos Secchin e Fernando Pinto Amaral.

Do júri do Prémio de Revelação fazem parte João Mendes Rosa (em representação da Câmara Municipal de Oeiras), Ana Patrícia Câmara (em representação do patrono), e os escritores Kalaf Epalanga, Ronaldo Cagiano e Jorge Reis Sá.

As candidaturas estão abertas e a receção das obras terá lugar até ao dia 23 de outubro de 2020, sendo só admitidas as que forem apresentadas sob anonimato.

Os trabalhos devem ser enviados em formato digital para a Divisão de Cultura do Município de Oeiras (premiopoesiaoeiras@cm-oeiras.pt), com o assunto “Candidatura ao Concurso do Prémio Revelação de Poesia de Oeiras”.

Os candidatos devem também apresentar um pseudónimo, a identificação completa, a morada, a idade e os contactos, sendo que estes dados ficam arquivados na Divisão de Cultura, sem conhecimento por parte do Júri.

O anúncio do Prémio de Consagração e do Prémio de Revelação será feito em dezembro de 2020. A cerimónia de atribuição decorrerá no dia 21 de março de 2021 – Dia Mundial da Poesia.