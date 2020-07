A União Europeia estabeleceu o limite de 95g de CO 2 /km para média de emissões de cada fabricante, valor que pode variar ligeiramente consoante o tipo de veículos produzidos, em relação ao peso e dimensões. Este limite terá de ser respeitado já em 2020 e as multas serão milionárias, pois cada grama acima da fasquia máxima corresponderá a 95€ multiplicado pela produção total de veículos, o que mesmo num fabricante de pequenas dimensões atinge facilmente 190 milhões de euros por grama de desvio. É isto que tem “aterrorizado” os construtores que comercializam os seus veículos em solo europeu, mas não a DS, que anunciou que no primeiro semestre do ano ficou bem abaixo dos 95g.

A DS, a marca mais luxuosa do Grupo PSA, possui uma gama reduzida mas com bastantes preocupações ambientais. O DS3 Crossback disponibiliza versões com motores de combustão e 100% eléctricas, com o DS7 Crossback a optar por motorizações tradicionais a gasolina e diesel, com a versão mais “verde” a montar uma mecânica híbrida plug-in (PHEV), que declara pouco mais de 30g. O DS9, o topo de gama, que está ainda a ser introduzido na maioria dos mercados, oferece as mesmas mecânicas do DS7 e, tal como acontece com o SUV da marca, a versão PHEV é a mais apetecida.