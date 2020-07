João Rendeiro, ex-presidente do BPP, foi condenado a 5 anos e 8 meses de prisão efetiva, de acordo com a informação avançada pela SIC e já confirmada pelo Observador. O Tribunal da Relação deu como provados os crimes de falsidade informática e falsificação de documento que lesaram o banco, que acabaria por cair em 2010. Também o ex-administrador Paulo Guichard foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão.

Na primeira instância tinham sido condenados a pena suspensa. Agora a Relação tornou as penas efetivas e aumentou ligeiramente o tempo de prisão, embora ainda não tenham transitado em julgado.

Está em causa a alegada falsificação da contabilidade do BPP, que terá sido levada a cabo pela administração liderada por João Rendeiro para esconder os prejuízos financeiros da instituição.

O ex-presidente executivo foi acusado, em Junho de 2014, pelo DIAP de Lisboa, de seis crimes de falsidade informática e um crime de falsificação de documento. Tinham ainda sido acusados os ex-administradores Paulo Guichard, Salvador Fezas Vital e Fernando Lima e um quadro do BPP chamado Paulo Lopes.

Em vez do habitual crime de falsificação de documento, o MP optou por acusar João Rendeiro e os restantes ex-responsáveis do crime de falsidade informática, porque a informatização e a digitalização documental em vigor no dia-a-dia das sociedades comerciais faz com que apenas exista uma contabilidade em suporte informático — e não em papel.

Mas não só. O crime de falsidade informática tem também uma pena máxima de prisão até cinco anos — muito superior à pena máxima do crime de falsificação de documento, que não vai além dos três anos. A diferença entre as penas máximas faz também com que os prazos de prescrição do crime de falsidade sejam maiores.

