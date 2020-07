As autoridades acreditam que Naya Rivera, estrela da série Glee, desaparecida na quarta-feira, morreu afogada no lago Piru, na Califórnia.

Na segunda conferência de imprensa acerca do desaparecimento da atriz de 33 anos, o condado de Ventura anunciou que já não estava à procura de uma pessoa com vida e procuram agora o corpo da atriz. Acreditam que Naya Rivera “se afogou no que parece ser um trágico acidente”.

As árvores e plantas que existem debaixo do lago tornam a busca muito mais complicada para a equipa de nadadores. “Se o corpo se enredar em algo debaixo da água, ela pode nunca mais voltar”, realçou. As buscas irão continuar esta sexta-feira com uma equipa de 100 pessoas, com recurso a motas de água e helicópteros.

Naya Rivera, de 33 anos, foi dada como desaparecida esta quarta-feira ao final da tarde, depois de o barco que tinha alugado horas antes ter sido encontrado à deriva. O filho da atriz, de apenas quatro anos, foi encontrado a dormir com o salva-vidas vestido dentro do barco e terá explicado que a mãe não voltou ao barco depois de saltar para a água.

De acordo com testemunhas no local e com um vídeo de vigilância, Naya Rivera alugou o barco apenas na companhia do filho.