A primeira ronda a eliminar da Liga Europa acabou por provocar uma autêntica razia entre as equipas portuguesas, com o FC Porto a cair frente aos alemães do Bayer Leverkusen, o Benfica a perder com os ucranianos do Shakhtar Donetsk, o Sporting a ser eliminado pelos turcos do Basaksehir e o Sp. Braga afastado pelos escoceses do Rangers. No entanto, e sobretudo a nível de treinadores, a representação nacional continuou forte e essa acabava por ser a grande curiosidade no sorteio da Final Eight da competição, que irá decorrer na Alemanha.

Ao contrário do que aconteceu na Liga dos Campeões, onde quatro jogos dos oitavos ficaram fechados antes da pandemia e os outros quatro ainda realizaram a primeira mão, na Liga Europa houve até duas partidas que não tiveram sequer a primeira mão dos oitavos, o que fez com que a UEFA estudasse um novo modelo competitivo para terminar a prova em 2019/20. Assim, para tentar garantir o máximo possível de verdade desportiva, o Inter-Getafe e o Sevilha-Roma serão disputados já na Alemanha (neste caso a funcionar como terreno neutro) a uma mão, ao passo que a segunda mãos dos restantes encontros será disputada no terreno das equipas visitadas. Desta forma, o quadro dos oitavos da Liga Europa, que se vão realizar a 5 e 6 de agosto, será o seguinte:

Copenhaga-Basaksehir (0-1 na primeira mão)

Wolverhampton-Olympiacos (1-1 na primeira mão)

Bayer Leverkusen-Rangers (3-1 na primeira mão)

Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo (2-1 na primeira mão)

Basileia-Eintracht Frankfurt (3-0 na primeira mão)

Manchester United-LASK (5-0 na primeira mão)

Inter-Getafe

Sevila-Roma

Agora, num sorteio onde, à semelhança da Liga dos Campeões, os representantes dos clubes entraram através do sistema de videoconferência (com o apresentador Pedro Pinto a ter oportunidade falar com os compatriotas Luís Castro e Pedro Martins, campeões na Ucrânia e na Grécia, respetivamente), o quadro dos quartos, sorteado pelo alemão Thomas Helmer e que serão jogados a 10 e 11 de agosto na região da Renânia do Norte-Vestefália entre Colónia (que recebe a final da competição), Duisburgo, Düsseldorf e Gelsenkirchen, será o seguinte:

Jogo 1: Wolfsburgo/Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt/Basileia

Wolfsburgo/Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt/Basileia Jogo 2: LASK/Manchester United-Basaksehir/Copenhaga

LASK/Manchester United-Basaksehir/Copenhaga Jogo 3: Inter/Getafe-Rangers/Bayer Leverkusen

Inter/Getafe-Rangers/Bayer Leverkusen Jogo 4: Olympiacos/Wolverhampton-Sevilha/Roma

Já o quadro das meias-finais, que serão jogadas a 16 e 17 de agosto, será o seguinte:

Finalista 1: Jogo 4-Jogo 2

Jogo 4-Jogo 2 Finalista 2: Jogo 3-Jogo 1

Em resumo, e se o Shakhtar Donetsk de Luís Castro não irá cruzar com treinadores nem jogadores portugueses no caminho possível até à final a não ser que o Eintracht Frankfurt de André Silva e Gonçalo Paciência consiga uma recuperação histórica diante do Basileia, o outro lado do emparelhamento levanta várias possibilidades entre os representantes nacionais, com o Roma de Paulo Fonseca e o Sevilha de Julen Lopetegui a cruzarem nos quartos com o Olympiacos de Pedro Martins ou o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo antes de uma meia-final que, em teoria, deverá contar com o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, equipa que além da vantagem na eliminatória frente ao LASK calhou em sorte com o adversário teoricamente mais acessível nos quartos. Assim, a possibilidade de haver nova final inglesa depois do Chelsea-Arsenal de 2019 continua em aberto.