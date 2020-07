A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Com o mundo ainda a lidar com o surto de Covid-19, que já fez mais de 550 mil mortes e 12 milhões de infetados, surgiu a notícia, divulgada pela embaixada chinesa no Cazaquistão, que uma “pneumonia ainda sem causa conhecida”, com taxa de mortalidade superior à Covid-19, estava a preocupar a comunidade científica na região. No entanto, ainda não está claro nem confirmado se a infeção é causada por um vírus relacionado com a SARS-CoV-2. Isto porque o Ministério da Saúde cazaque não inclui casos de pneumonia nas estatísticas do novo coronavírus, embora em muitos casos a pneumonia seja uma condição associada à infeção por Covid-19.

Esta manhã, a autoridade de saúde do Cazaquistão avançou mesmo com um comunicado, divulgado no Facebook, onde assume que as informações divulgadas pela embaixada chinesa “estão incorretas”.

As autoridades chineses vão, no entanto, avançar com medidas para prevenir que a pneumonia se espalhe na China, uma vez que o território cazaque faz fronteira com a região autónoma de Xinjiang Uygur, no noroeste da China. “A embaixada chinesa no Cazaquistão pede aos cidadãos chineses para estarem cientes da situação e intensificar a prevenção de forma a reduzir os riscos de infeção”, indica o comunicado da embaixada, acrescentando que “a taxa de mortalidade desta doença local é superior à do novo coronavírus. Várias organizações, incluindo o departamento de saúde do país, estão a realizar pesquisas mas ainda não identificaram o vírus desta doença”.

No entanto, e como relata o South China Morning Post, o documento emitido pela embaixada não esclarece o que a leva a descrever a doença como “desconhecida” ou que informações possui sobre a pneumonia. Ainda segundo o jornal, a informação recolhida pelas autoridades chineses baseia-se em notícias da imprensa local, que dá conta de um aumento significativo de casos de pneumonia, desde meados de junho, nas províncias de Atyrau e Aktobe e na cidade de Shymkent. Segundo ainda a embaixada chinesa, houve quase 500 casos de pneumonia nos três locais, com mais de 30 pessoas em estado crítico.

Saule Kisikova, chefe do departamento de saúde da capital Nur-Sultan, confirmou à agência de notícias Kazinform que cerca de “300 pessoas diagnosticadas com a pneumonia são hospitalizadas todos os dias”.

Questionada pelo South China Morning Post, a Organização Mundial de Saúde (OMS) admitiu estar ciente da circulação do Covid-19 no país mas quis deixar claro que há uma ampla gama de explicações possíveis para a pneumonia, das quais uma é a Covid-19, e que está circular no Cazaquistão”, disse a OMS. Além disso, acrescentou que as autoridades de saúde, só nos últimos sete dias, relataram mais de 10 mil casos de Covid-19. “Atualmente, estamos em contacto com as autoridades do Cazaquistão para entender a evolução da situação e fornecer apoio conforme necessário”.

Na quarta-feira, o Ministro da Saúde do Cazaquistão, Alexey Tsoy, citado pela Kazinform, reconheceu que o número de pacientes afetados pela pneumonia é 2 a 3 vezes maior do que os infetados com Covid-19. Durante a próxima semana, disse, serão publicados dados mais concretos relativos aos casos confirmados. Por agora, e de acordo com os números oficiais, que carecem de confirmação, o Cazaquistão já registou 1.772 mortes por pneumonia nos primeiros seis meses do ano, 628 das quais ocorreram em junho, incluindo alguns cidadãos chineses.

Já esta quinta feira, foi a vez do presidente Kassym-Jomart Tokayev falar ao país, tendo reconhecido que o Cazaquistão está a enfrentar uma segunda vaga da pandemia, associada a um aumento dos casos de pneumonia devido à “falta de cumprimento das medidas de quarentena, erros sistémicos das autoridades de saúde e à falta de urgência na tomada de decisões dos líderes locais”.

O Cazaquistão registou 51 059 casos confirmados de Covid-19, incluindo 264 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.”A situação de Covid-19 está sob controlo”, diz um comunicado enviado por uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão, ontem, ao media chinês Global Times. Porém, a declaração do ministério não respondeu a perguntas acerca do alerta da embaixada chinesa sobre a “pneumonia desconhecida”.