Na semana passada, Rúben Amorim respondia à prolongada invencibilidade no comando técnico do Sporting com uma ideia de finitude não iminente. “O pensamento no nosso balneário é que vamos perder um dia, mas não será esta semana. Quando perdermos logo se vê”, disse o treinador leonino na antevisão à deslocação a Moreira de Cónegos. Amorim tinha razão: o Sporting não perdeu nessa semana. Mas empatou, perdeu pontos depois de quatro vitórias seguidas e ficou com a margem de manobra mais reduzida para escapar ao Sp. Braga no terceiro lugar.

Depois da “pior primeira parte” desde que chegou a Alvalade, segundo as palavras do treinador, os leões tiveram uma nova semana de novidades, entre contratações e confirmações. Filipe Çelikkaya, até aqui adjunto de Luís Castro no Shakhtar Donetsk, voltou ao Sporting para assumir o comando da equipa B, enquanto que o jovem médio Duarte Carvalho, de apenas 18 anos, assinou contrato profissional com o clube. E era precisamente nessa onda de renovações que o Sporting recebia esta sexta-feira o Santa Clara, um adversário que goleou nos Açores na primeira volta, com Rúben Amorim a desvalorizar a discussão entre Acuña e Jovane no final do empate sem golos com o Moreirense.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sporting-Santa Clara, 1-0 31.ª jornada da Primeira Liga Estádio José Alvalade, em Lisboa Árbitro: António Nobre (AF Leiria) Sporting: Maximiano, Quaresma, Coates, Nuno Mendes, Ristovski, Wendel, Doumbia (Matheus Nunes, 78′), Acuña (Borja, 84′), Plata, Sporar (Tiago Tomás, 78′), Jovane Cabral Suplentes não utilizados: Renan, Neto, Rafael Camacho, Battaglia, Geraldes, Joelson Treinador: Rúben Amorim Santa Clara: Marco, Rafael Ramos, João Afonso, Fábio Cardoso, Mamadu Candé (Francisco Ramos, 74′), Rashid (Zé Manuel, 81′), Anderson Carvalho (Salomão, 74′), Lincoln, Zaidu, Carlos Junior, Thiago Santana (Crysan, 81′) Suplentes não utilizados: Rodolfo, João Lucas, Costinha, Nené, Sagna Treinador: João Henriques Golos: Jovane Cabral (67′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Doumbia (42′), a Acuña (64′), a Thiago Santana (64′), a Gonzalo Plata (70′), a Tiago Tomás (87′), a Fábio Cardoso (88′)

“Não foi nada demais, nem chegou a ser uma discussão. Foi uma troca de ideias, normais em todos os clubes. É bom sinal, mas tudo depende das vitórias ou derrotas. Se ganharmos vão dizer que os jogadores querem é ganhar, se perdermos vão dizer que o ambiente não é o melhor. Temos é de nos focar no jogo. Com as vitórias tudo desaparece e tudo se torna secundário (…) Eu já vivi situações muito piores com equipas que ganharam vários títulos. Imagino equipas grandes com Paulinho Santos, Jorge Costa, Sá Pinto, Pedro Barbosa… Imagino as confusões daqueles balneários. Já vivi situações bem piores e aquilo nem chegou a ser uma situação, foi perfeitamente normal”, garantiu o treinador, com alguns risos pelo meio, para explicar que o episódio não terá sido mais do que Acuña a puxar dos galões da experiência para exigir um reforçado esforço defensivo ao jovem avançado que leva quatro golos nesta retoma.

Contra o Santa Clara, em Alvalade, Amorim fazia Eduardo Quaresma e Wendel regressar ao onze inicial, depois de ter lançado Luís Neto e Battaglia para a titularidade em Moreira de Cónegos. Depois de Quaresma, o treinador leonino deixava descansar outros dos jovens que tem jogado com regularidade, Matheus Nunes, que falhava a titularidade pela primeira vez desde o início da retoma, e lançava Doumbia, que era a grande surpresa. Nuno Mendes também voltava à esquerda do setor defensivo, em detrimento de Borja, e Acuña aparecia ao lado de Quaresma e Coates no trio de centrais, numa lógica de pendor mais ofensivo que foi experimentada durante meia-hora contra o Moreirense e que esta sexta-feira era testada.

O Sporting entrou com a vontade assumida de controlar o jogo e colocar o centro de operações no meio-campo adversário mas o Santa Clara nunca abdicou de manter a equipa relativamente subida no terreno. Os leões tiveram mais bola mas mostraram pouca capacidade de entrar no último terço dos açorianos, por mérito da organização defensiva da equipa de João Henriques, e passaram a maior parte do primeiro tempo numa zona periférica à grande área de Marco. Com Nuno Mendes e Ristovski, os dois homens mais colados às alas, a oferecer muita profundidade nos dois corredores, os lances mais perigosos do Sporting acabaram por ter um denominador comum: Jovane Cabral. O jovem avançado bateu um livre perigoso que terminou com um cabeceamento por cima de Sporar (14′), rematou ao lado do vértice da área (19′) e atirou por cima noutra bola parada direta (30′). Pelo meio, Gonzalo Plata teve uma boa oportunidade, ao aparecer com a bola controlada na grande área depois de uma recuperação de Ristovski, mas rematou contra um defesa açoriano (23′).

Numa primeira parte sem qualquer remate enquadrado e com pouca baliza, o Santa Clara ainda marcou, por intermédio de Thiago Santana, mas o lance foi anulado por fora de jogo do brasileiro (31′). O Sporting tinha mais bola mas não conseguia transformar esse domínio em oportunidades, principalmente devido à consistência defensiva da equipa de João Henriques, que depois da vitória na Luz voltava a apresentar um sistema com poucas lacunas em casa de um dos “grandes”. Jovane esteve nos três lances mais perigosos dos leões, Doumbia era o elemento ‘menos’ — não necessariamente por ter errado mas por ter tido pouca ou nenhuma influência na dinâmica da equipa — e Wendel voltava a ser o grande pêndulo dos setores e Acuña, mesmo numa posição mais recuada, era o jogador leonino mais inconformado.

