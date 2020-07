Já foi um catedral bizantina e uma mesquita durante o império otomano, antes de o edifício ser convertido em museu, mas esta sexta-feira o tribunal turco decidiu que voltaria a ser um templo consagrado ao islão, revertendo uma decisão judicial de 1934. Segundo vários jornais internacionais, o presidente do país, Recep Tayyip Erdogan, já assinou um decreto transferindo a administração de Hagia Sophia do Ministério da Cultura para a Diretoria de Assuntos Religiosos e espera-se que reze no local a 15 de julho, dia que marca o quarto aniversário de uma tentativa de golpe de Estado em 2016.

Ao devolver a Hagia Sophia a oração muçulmana, Erdogan procura cumprir sua promessa de tornar o país mais crente, mesmo depois do seu partido sofrer uma derrota nas eleições locais no ano passado ou a ameaça na economia turca provocada pela pandemia da Covid-19. Os líderes da oposição criticam a prioridade dada ao assunto, justificando que preferem concentrar-se em propostas para reparar a economia do país.

Segundo o The Wall Street Journal, ao ouvir que a Turquia estava a ponderar mudar o estatuto do monumento histórico, a UNESCO, que lista o edifício como Património Mundial, disse que enviou várias cartas às autoridades turcas expressando suas preocupações e lembrando que qualquer modificação requer notificação prévia à agência cultural da ONU. Em jogo, afirmou um porta-voz daquela entidade, é responsabilidade da Turquia preservar os aspetos universais do edifício, promovendo a cooperação inclusiva com todas as comunidades que têm voz na história. O porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, disse que abrir a catedral de Hagia Sophia para a rezar não impedirá os turistas de visitarem o local. “A perda da herança mundial não está em questão”, disse ele à Anadolu, agência de notícias estatal turca.

Cabe agora ao presidente Erdogan a decisão, após o veredicto do tribunal, em relação ao monumento. À Al-jazeera, Ozturk Yilmaz, deputado independente e antigo embaixador, explica que esta luz verde do tribunal não é determinante, uma vez que não se trata de uma questão legal.