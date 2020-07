Que a relação entre Real Madrid e Gareth Bale não está boa, não é propriamente uma novidade. Que Zidane não tem no esquerdino galês a principal opção em termos ofensivos, também não – e o facto de ter participado apenas em 100 minutos de dois jogos (um como titular) desde a retoma provam isso mesmo. No entanto, continua a não ser possível passar ao lado do internacional de 30 anos contratado em 2013 por um valor acima de 91 milhões de euros que só não foi assumido como tal para não superar o valor que tinha sido pago pelos merengues por Ronaldo ao Manchester United, em 2009. E a vitória jogo frente ao Alavés voltou a ser um bom exemplo disso mesmo.

???? Puts his face mask over his eyes and lays back

???? Laughs after Zidane makes his fifth sub of the game

Gareth Bale has reached new levels of not caring at Real Madrid. ???? https://t.co/zhRP9OQ0y8

— SPORTbible (@sportbible) July 11, 2020