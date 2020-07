A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou, este sábado, uma orientação para a prevenção e controlo da Covid-19 na construção civil, tendo em conta o aumento das infeções associadas ao setor.

Considerando a evolução epidemiológica atual da Covid-19, tem-se assistido a um aumento do número de casos de Covid-19 associados ao setor da construção civil. Neste contexto, e para controlar esta transmissão, importa definir medidas a adotar por este setor de atividade”, lê-se no documento.

Entre as várias recomendações, refere-se que deve ser garantida a colocação de dispensadores de solução antissética à base de álcool em vários locais do estaleiro — local onde deverá ser restringida a entrada de visitantes — e que os trabalhadores têm obrigatoriamente de usar máscara.

A DGS indica ainda que se deve evitar a “partilha de equipamentos e objetos entre trabalhadores” e que cada funcionário deve higienizar “as superfícies de toque dos equipamentos e máquinas que opera no estaleiro”. Os trabalhadores com sintomatologia compatível com Covid-19 devem abster-se de ir trabalhar, refere ainda a orientação.

Medidas Gerais

Todos os estaleiros de construção têm de estar devidamente preparados para a abordagem de casos suspeitos de Covid-19 , assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência;

, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência; O Plano referido no ponto anterior deve contemplar, entre outros, a definição de uma área de isolamento e os circuitos necessários para chegar e sair da mesma , assim como os procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de Covid- 19;

, assim como os procedimentos a efetuar perante um caso suspeito de Covid- Todos os trabalhadores devem ter conhecimento, formação e treino relativamente ao Plano, incluindo o reconhecimento de sinais e sintomas compatíveis com Covid-19, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, e as medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid-19;

Deve ser assegurada a colocação de dispensadores de solução antissética à base de álcool (SABA ), em diversos pontos do estaleiro , de fácil acesso, e a disponibilização de água e sabão, papel das mãos e caixotes do lixo em todos os locais partilhados pelos trabalhadores e/ou nas zonas de acesso às respetivas instalações e garantir a utilização de máscara;

(SABA Sempre que possível, os trabalhos devem ser realizados garantindo o distanciamento físico de dois metros entre pessoas;

Sempre que possível, as portas ou vias de acesso devem permanecer abertas para permitir a passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento;

para permitir a passagem de pessoas, evitando o seu manuseamento; Deve ser evitada a partilha de equipamentos e objetos entre trabalhadores : Cada trabalhador deve ter os seus próprios artigos pessoais e não os partilhar (ex: garrafas de água, marmitas, canetas, entre outros); Se a partilha de instrumentos de trabalho for indispensável, estes devem ser higienizados entre utilizações por pessoas diferentes.

: Os espaços, equipamentos, objetos e superfícies devem ser limpos e desinfetados periodicamente, conforme a sua frequência de utilização, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS. Os objetos e superfícies de toque comum e regular (ex: corrimãos, maçanetas das portas e botões de elevador) devem ser desinfetados com maior regularidade;

Deve ser realizada periodicamente, pelos Serviços de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), em colaboração com um elemento da cadeia hierárquica da equipa ou do estaleiro, a avaliação de risco e das condições de implementação das medidas previstas no Plano de Contingência . Mediante esta avaliação, deverão ser adotadas medidas corretivas e desenvolvidos procedimentos para evitar que tais situações se repitam;

. Mediante esta avaliação, deverão ser adotadas medidas corretivas e desenvolvidos procedimentos para evitar que tais situações se repitam; Deve ser assegurada uma boa ventilação dos espaços , com recurso preferencial a ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, ou, em alternativa, a ventilação forçada, como ar condicionado, garantindo a renovação do ar;

, com recurso preferencial a ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, ou, em alternativa, a ventilação forçada, como ar condicionado, garantindo a renovação do ar; Os trabalhadores devem efetuar a automonitorização diária de sinais e sintomas e abster-se de ir trabalhar se surgir sintomatologia compatível com Covid-19. Nos casos em que sejam identificados sintomas sugestivos de Covid-19, devem contactar o SNS 24, ou outras linhas criadas para o efeito, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS.

Medidas Especificas e Organização do Trabalho

1. Entrada no Estaleiro

Deve ser restringida a entrada de visitantes no estaleiro;

no estaleiro; Devem ser adotadas medidas específicas, previamente acordadas, de entrada de fornecedores e transporte dos materiais no estaleiro , revendo o processo logístico/organizativo associado, de forma a promover o distanciamento físico;

, revendo o processo logístico/organizativo associado, de forma a promover o distanciamento físico; Devem ser implementados procedimentos de registo que permitam a identificação dos condutores das empresas fornecedoras e os trabalhadores com quais contactaram no estaleiro;

com quais contactaram no estaleiro; Os trabalhadores devem ser organizados de forma a manter equipas fixas com os mesmos trabalhadores em cada estaleiro, sempre que tal seja exequível;

2. Frente de obra

Os equipamentos de trabalho não devem passar “de mão em mão” , devendo ser higienizados antes de serem utilizados por outro trabalhador;

, devendo ser higienizados antes de serem utilizados por outro trabalhador; Cada trabalhador deve efetuar a higienização das superfícies de toque dos equipamentos e máquinas que opera no estaleiro (empilhadores, gruas, máquinas de movimentação de terras, etc.), com regularidade e sempre que haja troca de operador;

(empilhadores, gruas, máquinas de movimentação de terras, etc.), com regularidade e sempre que haja troca de operador; O número de instalações sanitárias e de vestiários à disposição dos trabalhadores para a sua higiene pessoal deve ser reforçado, garantindo o distanciamento físico;

3. Espaços de refeições no estaleiro

O acesso aos espaços de refeições deve ser realizado, pelos circuitos definidos, em turnos desfasados . Os trabalhadores devem ser agrupados em turnos tendo em consideração aqueles que trabalham em maior proximidade (mesmo grupo);

. Os trabalhadores devem ser agrupados em turnos tendo em consideração aqueles que trabalham em maior proximidade (mesmo grupo); Caso exista cantina, devem respeitar o distanciamento físico na fila e sentar-se em lugares alterados nas mesas de refeições;

4. Transporte e deslocação de trabalhadores

A lotação nas viaturas de transporte de trabalhadores deve ser reduzida para 2/3 , de forma a cumprir a legislação em vigor e manter o distanciamento físico;

, de forma a cumprir a legislação em vigor e manter o distanciamento físico; Cada viatura deve estar provida de SABA para a desinfeção das mãos e das superfícies de contacto frequente;

para a desinfeção das mãos e das superfícies de contacto frequente; Durante o transporte e deslocação dos trabalhadores, deve ser garantido o uso de máscara por todos os ocupantes;

Após a utilização das viaturas, estas devem ser limpas e desinfetadas de acordo com os procedimentos definidos nas Orientações 027/2020 e 014/2020 da DGS, dando especial atenção às superfícies de toque regular como volante, manete de velocidades, painel de comandos, pegas das portas, entre outros componentes tocados e partilhados;

5. Higienização e Limpeza

Os trabalhadores devem lavar as mãos com água e sabão de forma regular : ao longo do dia; à entrada e saída do estaleiro, das várias instalações (cantinas, instalações sanitárias, escritórios) e dos veículos; sempre que mudem de atividade; antes da colocação das luvas e depois destas serem tiradas; após qualquer manuseamento de equipamentos e ferramentas (rádios intercomunicadores, sacos e contentores de resíduos, chaves, puxadores/maçanetas das portas/janelas, corrimões, autoclismos, máquinas/ferramentas de uso coletivo, equipamentos informáticos, botões, etc.).

:

6. Vestuário e Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Se for possível a troca de vestuário no estaleiro, deve ser definido um espaço próprio para a sua realização, com cacifos ou setores para cada trabalhador deixar os seus pertences, garantindo que não se misturam com os de outras pessoas;

Após utilização, os EPI reutilizáveis devem ser limpos e desinfetados, antes do seu acondicionamento;

O trabalhador deve utilizar EPI de acordo com a tarefa que executa e a avaliação de risco elaborada pelos Serviços de SST;

7. Procedimentos Perante Caso Suspeito