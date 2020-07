A equipa de Messi e Piquet, que tanto anima as gentes da Catalunha, assinou pela primeira vez com um fabricante de automóveis um contrato em que lhe concede o estatuto de Carro Oficial do FC Barcelona. É certo que no passado houve acordos com outros construtores, com a Audi a ter mantido nos últimos anos acordos, em simultâneo, com o Barcelona e o Real Madrid, em que os seus jogadores podiam escolher um veículo da marca para se deslocar durante a época. Mas, desta vez, o Barça e a Cupra decidiram ir mais longe e estreitar laços e colaboração, ou não fossem ambas marcas extremamente populares para a sociedade catalã.

Para materializar esta associação, o modelo escolhido da marca desportiva da Seat foi o Formentor, o novo SUV com formas de coupé que está a ser lançado nos diferentes mercados europeus. E, no momento em que mais necessita de notoriedade, ajuda ser o carro oficial de uma das equipas de futebol mais populares do mundo.

Se para os jogadores do Barça receber um Formentor foi tarefa fácil – no caso dos atletas, até barata, uma vez que o modelo é fornecido gratuitamente –, os restantes clientes têm de o encomendar, uma vez que as pré-reservas arrancaram a 8 de Julho e já há 20.000 candidatos a compradores.

Para que tudo fique devidamente registado, foi realizado um vídeo promocional envolvendo jogadores do Barcelona, com destaque para o guarda-redes, Marc-André ter Stegen, um dos embaixadores da marca espanhola.