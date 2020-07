Morreu este sábado António Aguiar de Matos, vítima de Covid-19. O antigo dirigente do Sporting, membro do Grupo Stromp e que esteve envolvido no regresso do hóquei em patins ao clube, tinha 76 anos.

“António Aguiar de Matos foi um dos responsáveis pelo regresso do hóquei em patins ao Sporting em 1999, após a suspensão da modalidade em 1995″, recordou o clube, numa nota de pesar publicada no site oficial.

“Aos familiares, em particular ao irmão Luís Aguiar de Matos, antigo vice-presidente do clube, e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube”, acrescentou o comunicado do conjunto verde e branco.

O antigo dirigente, que em 2002 recebeu a medalha de Mérito e Dedicação atribuída pelo Conselho Diretivo dos leões então liderado por António Dias da Cunha, tinha dado entrado numa unidade hospitalar nos últimos dias com sintomas de Covid-19, tendo feito então um teste positivo para o novo coronavírus. Ainda foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos de Santa Maria, onde viria a falecer com outras patologias associadas.