O PS/Açores aprovou este sábado as listas de candidatos às eleições legislativas regionais, que deverão ocorrer em outubro, e elegeu Vasco Cordeiro como nome indicado pelo partido para assumir o cargo de presidente do executivo açoriano.

O presidente do partido nos Açores e atual presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, concorre a um terceiro mandato (o último permitido), encabeçando a lista do círculo eleitoral da ilha de São Miguel e a lista do círculo de compensação.

Segundo Isabel Almeida Rodrigues, porta-voz do PS/Açores, Vasco Cordeiro foi eleito “em voto secreto, por unanimidade e com aclamação” como candidato indicado pelo partido para ocupar o cargo de presidente do Governo Regional, em caso de vitória.

A dirigente socialista sublinhou, por outro lado, que as listas hoje aprovadas têm “uma renovação de cerca de 70% nos seus candidatos”, sendo que “mais de 50% são independentes”.

Isto traduz não só a capacidade de renovação do PS, na qual nos empenhamos em todas as eleições, mas também a capacidade mobilização dos açorianos e das açorianas em torno do projeto do Partido Socialista”, afirmou Isabel Rodrigues, à margem de uma reunião da comissão regional do PS/Açores, que decorreu em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

“As personalidades que integram as diversas listas são pessoas que pela sua atividade profissional, pela sua capacidade de intervenção na sociedade civil, têm um contributo muito interessante a dar ao projeto com que nos candidatamos e por essa via ao futuro dos Açores”, acrescentou.

Questionada sobre a intenção do partido de vencer as eleições com maioria absoluta, a dirigente não assumiu metas, dizendo apenas que o PS trabalhará com os açorianos para ter “o melhor resultado”.

No círculo eleitoral de São Miguel, que elege mais deputados (20), Vasco Cordeiro surge em primeiro lugar, seguindo-se Sandra Farias, professora universitária, Patrícia Miranda, veterinária, e Rui Anjos, empresário e líder da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal nos Açores.

O atual líder da bancada parlamentar do partido, Francisco César, surge em quinto lugar, integrando ainda a lista os atuais deputados José Contente (8.º), Carlos Silva (10.º), José San-Bento (11.º), João Paulo Ávila (14.º), Eduarda Pimenta (20.º) e Pedro Moura (28.º).

Na ilha Terceira, Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional, volta a encabeçar a lista, apresentando-se em segundo lugar Tiago Lopes, atual diretor regional da Saúde e responsável da Autoridade de Saúde Regional, que ganhou maior destaque durante o combate à covid-19.

Integram ainda a lista os atuais secretários regionais Andreia Cardoso (3.º) e Berto Messias (5.º), bem como os deputados Isabel Quinto (6.º), Francisco Coelho (7.º) e António Toste (10.º).

Ana Luís, atual presidente da Assembleia Legislativa da Região, volta a encabeçar a lista do Faial, seguida pelo atual deputado Tiago Branco.

No Pico, o ex-deputado e atual presidente da Portos dos Açores, Miguel Costa, volta a candidatar-se, em primeiro lugar na lista, seguindo-se os atuais deputados Mário Tomé e Marta Matos.

Na ilha das Flores, o atual deputado do PS não concorre, sendo a lista encabeçada por José Eduardo, professor, seguido de Maria Elisabete Noia, técnica superior de gestão e administração pública.

O mesmo se verifica na ilha de São Jorge, que é agora encabeçada por Maria Isabel Teixeira, inspetora e presidente do Conselho de Ilha, seguindo-se Nuno Silveira, bombeiro.

Já na ilha Graciosa, os deputados José Ávila e Manuel José Ramos voltam a surgir nos primeiros lugares.

Também em Santa Maria não há mudanças no topo da lista, com Bárbara Chaves e João Vasco Costa em 1.º e 2.º lugares.

Do mesmo modo, na ilha do Corvo, a que elege menos deputados nos Açores, Iasalde Nunes volta a concorrer em primeiro lugar.

O PS governa nos Açores desde 1996, altura em que venceu as eleições o atual presidente honorário do partido e presidente do PS nacional, Carlos César.

Atualmente, os socialistas têm maioria absoluta na Assembleia Legislativa da Região, com 30 dos 57 deputados eleitos.