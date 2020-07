Um sismo com magnitude de 3,0 na escala de Richter foi registado este sábado na ilha Terceira, tendo sido sentido na freguesia de Santa Cruz, na Praia da Vitória, revelou a Proteção Civil dos Açores.

O sismo foi registado às 19:41 (20:41 em Lisboa), com “magnitude 3,0 na escala de Richter e epicentro a cerca de 13 quilómetros a este/nordeste das Lajes, na ilha Terceira”, adiantou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em comunicado, citando informação do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (Civisa).

O comunicado acrescenta que, “de acordo com a informação disponível até ao momento”, o sismo foi “sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada em Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória”.

Este é o quarto sismo sentido pela população da ilha Terceira em julho, tendo-se registado um com magnitude de 2,4 na mesma zona, no dia 02.

Os outros dois, sentidos em 08 de julho (com magnitudes de 2,1 e 2,6) tiveram epicentro na zona oeste da ilha.