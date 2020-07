Em atualização

Um bombeiro de Miranda do Corvo morreu durante um incêndio na serra da Lousã. Há ainda um outro bombeiro que ficou ferido.

A notícia foi avançada pelo Expresso e confirmada pela Rádio Observador junto de Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. O fogo, que começou pelas 18h, está dominado e conta com a atuação de 63 meios e 233 operacionais. Não há bombeiros desaparecidos.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a vítima mortal era o chefe da uma equipa de cinco bombeiros de Miranda do Corvo. O bombeiro que ficou ferido sofreu queimaduras graves nas pernas e está a ser levado para um hospital em Coimbra. Estes dois elementos separaram-se da restante equipa durante o incêndio, depois de os cinco elementos ficarem cercados pelas chamas.

Em declarações à RTP, o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, refere que há quatro feridos, dois deles com gravidade.

O incêndio, numa encosta da Serra da Lousã, junto a um acesso ao Trevim, no concelho da Lousã (distrito de Coimbra), terá sido provocado pela trovoada que se fez sentir ao final da tarde na região. As chamas deflagraram numa zona muito acidentada de terreno, perto do baloiço de Trevim, um dos pontos turísticos do concelho.

A outra fonte da autarquia confirmou à Lusa que o incêndio foi antecedido por uma forte trovoada seca, acompanhada por vento forte, que dificultou o trabalho de mais de 200 bombeiros de diversas corporações dos distritos de Leiria e Coimbra.

Este sábado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população para o risco de incêndio devido “à previsão de instabilidade meteorológica”.