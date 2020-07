O basquetebolista internacional português Arnette Hallman renovou o contrato com o Benfica, seguindo para a terceira temporada nas ‘águias’, informou este domingo o clube, em comunicado no seu site oficial.

Depois de se ter estreado como sénior na Luz, Halmann, de 32 anos, passou pelos espanhóis do Breogán, pela Académica, pelos franceses do Sorgues, pelo FC Porto e pela Oliveirense, regressando ao Benfica em 2018/19.

Sub-capitão do clube, Hallman é o segundo jogador a renovar com a equipa ‘encarnada’, depois de Fábio Lima, mostrando um “orgulho muito grande em poder representar o clube”, não esquecendo que foi no Benfica que se tornou profissional aos 18 anos.

“O Benfica entra sempre para ganhar e temos todas as condições para o fazer. Agora falta o fator mais importante, os adeptos, que não sabemos, infelizmente, a partir de quando poderão assistir aos jogos”, referiu.

Quando a liga de basquetebol foi cancelada, devido à covid-19, o Benfica ocupava o segundo lugar da classificação da fase regular, a um ponto do líder Sporting.