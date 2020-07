A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Os mais recentes números da Direção-Geral de Saúde (DGS) dão conta de 46512 casos confirmados de infeção e 1.660 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, registaram-se seis vítimas mortais — menos duas do que este sábado — e 291 novos casos de Covid-19 — mais 32 casos do que ontem.

De acordo com os dados avançados no boletim epidemiológico deste domingo, dos novos casos, 226 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa quase 78% (77,6%) do total de novas infeções registadas nas últimas 24 horas. Uma percentagem superior à registada ontem: este sábado 75,7% dos novos casos ocorreram nesta região.

Contabilizam-se, assim, 22.611 casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo desde o início da pandemia.

Cinco das seis mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo

Das seis mortes registadas nas últimas 24 horas, cinco ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. As vítimas mortais são três homens com mais de 80 anos, um homem e uma mulher com idades entre os 70 e os 79 anos e uma mulher entre os 60 e os 69 anos.

A taxa de letalidade está nos 3,58%, muito semelhante à de ontem (3,63%). Por região, contabilizam-se desde o início da pandemia 822 mortes na região Norte, 250 no Centro, 540 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Alentejo e 15 no Algarve.

Além dos mais 226 casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, houve mais 41 casos no Norte nas últimas 24 horas (14% do total de novos casos) elevando o total de infetados para 18.109. Na região Centro, registaram-se mais 12 casos (4,1%) somando desde o início da pandemia 4.267 infetados; no Alentejo mais dois casos (0,7%), aumentando o número de infetados para 572, e no Algarve há mais nove pessoas infetadas (3,1%), perfazendo um total de 704 infeções. Na Madeira há mais dois casos de infeção (0,7%) e nos Açores contabiliza-se menos uma pessoa infetada, num total de 152 infetados.

Relativamente à Madeira, o boletim epidemiológico do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) sobre o casos de Covid-19 no arquipélago, divulgado no sábado, já dava conta do aumento de dois casos, perfazendo um total de 97 casos.

Mais 252 casos de recuperação

Há 462 pessoas internadas devido à Covid-19 em Portugal, mais três casos do que ontem. Destes casos de internamento, há 64 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos quatro pessoas do que este sábado.

30.907 pessoas recuperaram da Covid-19 desde o início da pandemia, segundo a DGS. Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 252 casos de recuperação. Desde 1 de janeiro de 2020 houve 405.110 casos suspeitos, dos quais 356.960 (88%) não se confirmaram.

O boletim desde domingo continua sem atualizar os dados por concelho. Num comunicado enviado na noite de sexta-feira, a DGS explica que só será registada a distribuição de casos por concelho esta terça-feira, dia 14 de julho.