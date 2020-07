O Ministério da Administração Interna (MAI) abriu um inquérito ao incêndio deste sábado na Serra da Lousã, que provocou a morte a um bombeiro e deixou outros três feridos.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela Rádio Observador. Um bombeiro de 55 anos, chefe dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, morreu num fogo que começou este sábado, pelas 18h26, e que foi provocado por trovoada seca.

“No mesmo teatro de operações, dois bombeiros do Corpo de Bombeiros Municipais da Lousã foram assistidos devido à inalação de fumo e um outro bombeiro do Corpo de Bombeiros de Miranda do Corvo sofreu ferimentos nos membros inferiores (queimaduras)”, lê-se numa nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), enviada este sábado à comunicação social.

O incêndio, que mobilizou 250 operacionais e 70 veículos, foi dado como dominado pelas 21h.

A Câmara de Mirando do Corvo decretou três dias de luto municipal em memória do bombeiro que morreu no fogo da Serra da Lousã.