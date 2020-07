O perigo das trovoadas secas que colocam este domingo o país em alerta (e levaram à morte do bombeiro na Lousã)

Fortes rajadas de vento que espalham as labaredas

Sendo a causa natural mais comum para os incêndios florestais, devido às enormes descargas elétricas que produzem — sob a forma de relâmpagos –, há um outro, talvez ainda maior, perigo associado a estas trovoadas secas no que diz respeitos aos incêndios: as fortes rajadas de vento à superfície que produzem e que ajudam a espalhar, às vezes de forma descontrolada, as labaredas.

Estes ventos fortes surgem por causa da evaporação da chuva: quando a precipitação se condensa ao embater com o ar quente da superfície do solo, faz com que haja uma refrigeração do ar à volta da tempestade. Este ar frio desce (e o quente sobe, é uma regra da Física), mas neste caso isso acontece muito rapidamente, espalha-se ao impactar com o solo e faz com que aconteçam fortes e dispersas rajadas de vento. Se o relâmpago já tiver pegado fogo à vegetação, este vento espalhará rapidamente as chamas, às vezes em diferente frentes e direções, tornando muito difícil o combate ao fogo, sobretudo se ele acontecer em zonas de acesso difícil.

Para piorar a situação destas trovoadas secas e dos incêndios por elas causados, há ainda um outro fenómeno, a que os meteorologistas chamam nuvens cumuliformes. Estas nuvens podem formar-se sobre os grandes fogos, nas zonas mais frias da atmosfera, quando o solo está muito quente. Formam como que pequenos tornados, com material do incêndio, o que aumenta o potencial elétrico e a produção de mais relâmpagos, espalhando material incandescente. A tempestade perfeita.

E uma semana com a primeira onda de calor e o dia mais quente

E a semana começa com estas tempestades e continua com tempo muito quente, naquela que o IPMA considera ser a primeira grande onda de calor deste verão. Até ao próximo domingo não espere que os termómetros desçam dos 30º em quase todo o país e prepare-se mesmo para provavelmente aquele que será o dia mais quente do ano: quinta-feira.

As previsões apontam para que as temperaturas ultrapassem os 40º em muitas, mas mesmo muitas cidades portuguesas, sobretudo no interior, e fiquem acima dos 35º nas restantes. Só para lhe dar uma ideia, Évora e Santarém, por exemplo, podem chegar aos 42º, Beja aos 40º e Lisboa aos 39º.