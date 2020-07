A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Há cerca de seis semanas, os médicos vietnamitas avisaram que Stephen Cameron, um escocês de 42 anos, precisaria de um duplo transplante de pulmões, que estavam apenas a funcionar a 10% — a mesma probabilidade que lhe deram para sobreviver. Mas o corpo do piloto britânico fez outras contas e, quase quatro meses depois de ter sido infetado com o novo coronavírus num bar do Vietname, volta finalmente a casa, curado.

A história do piloto da Vietnam Airlines, contada nos media britânicos, complicou-se algumas semanas depois de ter chegado ao país do Sudeste Asiático, no início de março, quando passou uma noite num bar de Ho Chi Minh (antiga Saigão). No dia 18 — o mesmo dia em que foi decretado pela primeira vez o estado de emergência em Portugal — Stephen Cameron soube que tinha testado positivo, de acordo com o Guardian.

Passou, no total, quase quatro meses em hospitais do Vietname, incluindo, segundo a BBC, dois meses e meio ligado a máquinas ECMO — uma técnica de suporte de vida de último recurso para doentes críticos que têm falência cardíaca ou pulmonar.

Só que, no final de maio, o piloto acordou do coma, foi melhorando, e no sábado, finalmente, teve autorização para ir para casa, em Motherwell, na Escócia. Seguiu num voo especial de repatriamento, acompanhado por três médicos. A televisão estatal do Vietname deu conta, nesse dia, de que o tratamento do piloto custou no total 150 mil dólares.

À saída do hospital Cho Ray, o maior do país, Stephen Cameron disse estar “impressionado com a generosidade do povo vietnamita, a dedicação e profissionalismo dos médicos e dos enfermeiros”. O piloto lembrou ainda as escassas expectativas de sobrevivência: “As probabilidades dizem que eu não deveria estar aqui. Por isso, só posso agradecer a todos aqui pelo que fizeram”, disse o escocês.

“Vou para casa com o coração cheio, porque estou a ir para casa, mas triste porque deixo tantas pessoas aqui, com quem fiz amizade”, acrescentou.

Se não tivesse resistido, Stephen Cameron teria sido o primeiro doente com Covid-19 a morrer no Vietname. O Guardian dava conta em maio como o país conseguiu conter o vírus, prejudicando a economia.

As estatísticas reportam apenas 372 casos desde que começou a pandemia — apenas quatro infeções por milhão de habitantes (num país de 97 milhões), de acordo com o site worldometers, que tem acompanhado a evolução dos números a par e passo. Neste momento, há apenas um doente em estado grave no país, de acordo com as autoridades vietnamitas.