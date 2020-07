A morte da mulher de John Travolta não é a primeira tragédia familiar que o ator tem de superar. Anos antes de Kelly Preston enfrentar uma dura batalha contra o cancro, e de a perder, o primeiro filho do casal morreu durante uma viagem de família às Bahamas.

Em 2009, Jett Travolta morreu aos 16 anos na sequência de uma crise convulsiva, consequência do autismo de que o jovem sofria. O filho mais velho do casal foi encontrado inconsciente na casa de banho depois de ter batido com a cabeça na banheira. Foi levado de ambulância para o hospital onde foi declarado morto. Jett tinha um historial de convulsões.

A morte do jovem originou um longo processo judicial depois de o condutor da ambulância e o seu advogado terem sido acusados de tentar extorquir 25 milhões de dólares ao casal de atores, ameaçando divulgar detalhes sensíveis sobre a morte do rapaz. Jett Travolta nasceu em 1992 — à data do casamento do casal em Paris, Kelly Preston já estava grávida. O jovem teria também a síndrome de Kawasaki desde muito cedo.

“Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida”, chegou a contar Travolta à Us Weekly. “A verdade é que não sabia se ia conseguir superar [a situação]”, continuou. Na altura, Travolta atribuiu à Igreja da Cientologia parte da sua recuperação, dizendo que esta ajudou o casal nos dois anos após a morte do primogénito, irmão de Ella, hoje com 20 anos, e de Benjamin, com 9.

Dados os acontecimentos, há quem fale numa “maldição” associada ao cast do filme “Grease“, de 1978. A verdade é que antes do relacionamento com Kelly Preston, John Travolta namorou com a atriz Diana Hyland, 18 anos mais velha do que ele, que também viria a morrer vítima de cancro da mama. Os dois conheceram-se no filme “O Rapaz da Redoma”, em 1976, onde faziam de mãe e filho. O casal começou então uma relação que foi interrompida pela mesma doença que vitimou Preston — a 27 de março de 1997 Diana Hyland morreu. Tinha 41 anos.

John Travolta conheceu Kelly Preston na comédia “A Febre Regressa”, de 1989, quando ela ainda estava casada com o também ator Kevin Gage — o casamento ruiu ao fim de dois anos e Kelly ainda namorou com George Clooney e esteve noiva de Charlie Sheen. Travolta já antes admitiu que foi “amor à primeira vista” e pediu Kelly em casamento na passagem de ano, em 1991.