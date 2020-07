As autoridades norte-americanas encontraram um corpo no lago Piru, em Ventura County, na Califórnia, onde desapareceu Naya Rivera, a estrela da série Glee, anunciou esta segunda-feira o xerife do condado na rede social Twitter.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

O corpo que foi encontrado esta segunda-feira de manhã ainda não foi identificado, mas as autoridades de Ventura County já procederam às operações para recuperar o corpo e está prevista para esta tarde uma conferência de imprensa sobre a situação.

Naya Rivera, de 33 anos, foi dada como desaparecida na passada quarta-feira ao final da tarde, depois de o barco que tinha alugado ter sido encontrado à deriva, no lago Piru. O filho da atriz, de apenas quatro anos, que estava sozinho dentro da embarcação terá explicado às autoridades que a mãe não voltou ao barco depois de saltar para a água, para nadar.

Após as primeiras buscas, as autoridades do condado de Ventura anunciaram na passada sexta-feira que já não estavam à procura de uma pessoa com vida e procuravam agora o corpo da atriz, acreditando que Naya Rivera se teria afogado.