Brooklyn Beckham, o filho mais velho das super-estrelas David e Victoria Beckham, anunciou este fim de semana o noivado com a namorada Nicola Peltz. Foi através do Instagram que o casal anunciou que ia dar este salto em frente na sua relação que dura há pouco mais de nove meses.

A publicação em questão é uma foto que ambos partilharam onde Brooklyn e Nicola aparecem abraçados, com a jovem a pousar a sua mão esquerda na cara do também modelo e fotógrafo de 21 anos — e assim exibe o brilhante anel de noivado que o MailOnline diz ser de diamantes com corte de esmeralda de quase 180 mil euros. Na legenda que acompanha o post de Brooklyn lê-se: “Há duas semanas pedi à minha alma gémea que casasse comigo e ela disse que sim. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Prometo ser o melhor marido e, um dia, o melhor pai. Eu amo-te, baby”. Na mesma foto que Nicola partilhou as juras de amor são semelhantes: “Fizeste-me a rapariga mais sortuda do mundo. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado. O teu amor é o presente mais precioso. Amo-te muito, amor, e obrigado Harper por esta foto”. A menção à irmã mais nova de Brooklyn, Harper Seven, é um bom exemplo de como Nicola está a ser bem recebida no clã britânico.

Isto não só pelo recurso à pequena fotógrafa de serviço mas pelas mensagens entretanto também deixadas pela designer e mãe do futuro noivo: “As notícias MAIS entusiasmantes!! Não poderíamos estar mais felizes agora que o Brooklyn e a Nicola se vão casar! Desejamos muito amor e uma vida inteira de felicidade. Todos vos amamos muito!”, partilhou Victoria, que aliás assina o vestido amarelo que Nicola usa na imagem em questão. Também o ex-futebolista David Beckham se juntou ao coro de felicitações: “Parabéns a essas duas pessoas bonitas. neste momento em que começam esta emocionante jornada juntos, estamos muito felizes por vocês.”

Quem é Nicola Peltz?

Foi há cerca de um ano que o namoro de Brooklyn com a modelo e cantora Hana Cross chegava ao fim, depois de nove meses juntos. Poucos meses depois, o nome do jovem era associado a outra modelo, a americana Nicola. O casal começou a namorar em outubro do ano passado tendo apenas tornado pública a relação em janeiro — mudaram-se para Nova York logo em março. De resto, o mesmo Daily Mail avança que estará a ser planeado um duplo evento que poderá chegar aos quatro milhões de dólares — uma festa de casamento em cada lado do Atlântico.

Aos 25 anos, Nicola Peltz é mais conhecida pelo seu papel na série Bates Motel e no filme Transformers: Age of Extinction. Filha do bilionário americano Nelson Peltz e da sua terceira mulher, a ex-modelo Claudia Heffner Peltz, é a mais nova de oito irmãos — seis dos quais são rapazes — e quando era pequena sonhava ser jogadora de hóquei no gelo, isto até começar a ter aulas de teatro aos 12 anos e perceber que afinal a representação era uma paixão maior.

Na sua lista de relações passadas surgem nomes como Justin Bieber, por exemplo, com quem namorou brevemente em 2016, e até um dos irmãos Hadid, Anwar, relação que durou um ano mas que acabou mal quando Anwar apareceu numa fotografia a beijar Kendall Jenner. Acredita-se que Brooklyn e Nicola tenham sido apresentados por uma amiga em comum, Sofia Richie (filha do Lionel Richie), e depois de um encontro em Los Angeles decidiram seguir juntos para a semana da moda de Paris. Entre a lista de namoradas do primeiro filho do casal Beckham aparecem nomes como o de Chloë Grace Moretz, Madison Beer ou Sonia Ben Ammar. Moretz foi com que o jovem esteve mais tempo, mesmo tendo em conta que se afastaram e reaproximaram várias vezes (primeiro em 2014, depois em 2016 e novamente em 2017).

O polémico futuro sogro com ligações a Trump… E Epstein

Uma aliança de milhões, assim de pode descrever o encontro entre clãs, sendo que Nelson Peltz, o futuro sogro de Brooklyn, tem uma fortuna estimada em 1,6 mil milhões de dólares, superando confortavelmente a fortuna de 370 milhões de libras de David e Victoria. É um chamado “self-made man” com fama de ser implacável no mundo dos negócios. Em 1962 deixou a Wharton School da Universidade da Pensilvânia para transformar o pequeno negócio de comida congelada que a sua família tinha em Brooklyn no maior distribuidor de congelados do nordeste dos EUA. Desde então criou a maior empresa de embalagens do mundo, a Triangle Industries, que foi vendida em 1989 por 840 milhões de dólares.

Peltz é um acérrimo defensor de Donald Trump há muito tempo — são vizinhos há décadas na Florida — e recentemente, em plena corrida para as eleições presidenciais norte-americanas, organizou um evento de angariação de fundos onde cada casal doou cerca de 525 mil euros à campanha de Trump. “As suas políticas, para mim, são as políticas certas para a América. Exportamos dezenas de milhões de empregos — de manufatura nos últimos 40, 50 anos, escolha o período que você desejar. Nós demo-los à Europa, à Ásia e agora é hora de trazer esses trabalhos de volta.”, disse no início deste ano sobre o trabalho liderado por Donald Trump.

Outra polémica em torno do empresário é o facto de, supostamente, ter o seu número de telefone pessoal entre os milhares do “livro negro” de Jeffrey Epstein. Peltz fez parte de um consórcio de investidores, ao qual Epstein também fazia parte, que tentaram comprar a New York Magazine em 2003.