O primeiro concerto em nome próprio da jovem multi-instrumentista e cantora australiana Tash Sultana foi adiado para 6 de setembro de 2021. A artista de 25 anos, conhecida por tocar vários instrumentos e apresentar-se ao vivo no formato “banda de uma pessoa só”, tinha inicialmente agendado a atuação para 31 de agosto deste ano, mas os efeitos da pandemia do novo coronavírus motivaram o adiamento.

O local do concerto mantém-se o mesmo e “os bilhetes previamente adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, não sendo necessário proceder à troca dos mesmos”, informa a promotora do espectáculo, em comunicado enviado aos jornalistas. Ainda há bilhetes disponíveis, com o preço único de 32 euros.

O adiamento acontece no âmbito do adiamento de toda a digressão europeia que Tash Sultana tinha agendado para este ano. A nova tour “tem início a 28 de agosto na Alemanha” e “passa pela Hungria, Áustria e Itália antes de chegar a Portugal”, prosseguindo depois “por Espanha, França, novamente Alemanha, Dinamarca e Inglaterra”, indica ainda o comunicado.

Com apenas um álbum completo editado — Flow State, revelado em 2018 e sucessor do EP (ou mini-álbum) Notion, de 2016 —, Tash Sultana afirmou-se através de canções reveladas na internet. Antes de se firmar em nome próprio, tocou nas ruas de Melbourne para se sustentar e chegou a fazer parte de uma banda intitulada Mindpilot.

Foi com o single “Jungle” que ganhou notoriedade digital a solo, em 2016, começando a construir daí em diante uma carreira que já incluiu concertos em vários pontos do mundo. Em Portugal, atuou num palco secundário do festival NOS Alive, no último verão (de 2018), antes de ser agendado um concerto a solo.